Juan del Val, 'sonrojado' por la última revelación de Nuria Roca: "Todo lo que te he contado y algo más"

La presentadora de televisión y colaboradora de 'El Hormiguero', Nuria Roca, siempre se ha caracterizado por compartir abiertamente su opinión sobre los temas de actualidad que salpican a nuestro país. No obstante, esta vez ha saltado a la palestra tras conceder una entrevista en exclusiva a 'Lecturas', donde no solo ha contado cómo ha sido su debut en el teatro, sino que también ha revelado el secreto de su historia de amor con el guionista de 'El Hormiguero', Juan del Val.

Desde su primer encuentro en TVE, la pareja sigue tan unida como el primer día. En octubre del 2000 decidieron casarse y, posteriormente, formar una familia. Juntos han formado una familia numerosa y tienen tres hijos: Juan, Pau y Olivia. Esta vez, en su entrevista a 'Lecturas', Roca ha compartido el amor que siente por su marido. Algo que ella considera "fundamental" en cualquier relación porque "si no admiras a la persona que está a tu lado, difícilmente te quedas ahí". Seguidamente, Nuria Roca ha puntualizado que "el amor se presupone, gustarse es importante y la admiración tiene un capítulo importante".

"Me da mucha envidia su capacidad analítica, es rápido y certero. Me fascina. Me gusta mucho cómo escribe y su capacidad resolutiva, es capaz de hacer cien mil cosas a la vez muy rápido y resolverlo todo. Con él da la sensación de que no va a pasar nada, esa sensación de seguridad me enamora", ha explicado la presentadora.

El secreto de su matrimonio con Juan del Val

"Si siempre que piensas en un plan la persona con la que te apetece hacer eso es tu pareja, estás en el momento y el lugar perfecto", ha asegurado Nuria Roca. También ha valorado positivamente su trabajo juntos en el programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos, sobre lo que ha asegurado que "está haciendo un trabajo fantástico" y ha revelado que se lo pasan "muy bien". Por eso, tras ser preguntada sobre cuál es el secreto de su matrimonio, que tras veinte años sigue en pie y con más fuerza que nunca, ha revelado finalmente: "Es todo lo que te he contado y más".

Ambos se conocieron gracias a su trabajo. Del Val ha trabajado como guionista, ha sido presentador de "Lo mejor que te puede pasar" y es productor, director y periodista. Fue él quien contó en una ocasión a los espectadores de 'El Hormiguero' cómo se conocieron. "Trabajaba en una revista y ella presentaba ‘Waku waku’, entonces le propuse a mi jefe entrevistarla", comenzó contando el colaborador tras asegurar que fue “porque lo hacía muy bien. El escritor la llamó varias veces para concretar la entrevista, pero ella siempre le rechazaba. Al no querer darse por vencido, decidió presentarse en persona en el plató donde trabajaba.

"Un día me presenté en TVE y allí la vi por primera vez en el escenario presentando una gala en la Nochevieja del 98. Ella era un ser de luz con un vestido plateado y pensé que era la persona más guapa que había visto en mi vida", explicó.

Cuando se vieron por primera vez, según contó del Val, la presentadora le recibió con una sonrisa. Él cree que reaccionó así porque le imaginaba como un hombre más mayor de lo que realmente era. "Cuando salió vestida de normal, seguía igual de guapa, me presenté y le propuse entrevistarla en ese momento, pero me respondió que le esperaba un taxi para ir a Valencia. Le dije que la llevaba yo al aeropuerto y aceptó", reveló del Val.

"La llevé en un coche muy sucio, impresentable, y perdió su avión, y el siguiente, y el siguiente... hasta que cogió el último porque la entrevista se alargó hasta ahora", concluyó el guionista de 'El Hormiguero'.