'José Luis Ábalos' sorprende en 'El Hormiguero' y se ríe de su reunión con Delcy Rodríguez

'El Hormiguero' recibía en su último programa como invitados a Kira Miró y Antonio Molero. Los dos actores presentaban la obra de teatro 'Escape Room' en el programa presentado por Pablo Motos. Sin embargo los dos actores no se convirtieron en los protagonistas de la noche.

No pudieron serlo, porque el plató de las hormigas 'recibía' la visita de alguien muy especial, y ese recibía se escribe entre comillas porque el protagonista utlizó una de sus técnicas para estar y no estar al mismo tiempo en 'El Hormiguero'.

Carlos Latre, aparecía caracterizado con un enorme parecido de José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, y portando una chapa donde se leía "Recuerdo de Venezuela". No es la primera vez que el cómico parodia a alguien del actual Gobierno, ya que no hace muchas semanas hacía lo mismo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El José Luis Ábalos que "estaba y no estaba" en 'El Hormiguero'

En esta ocasión, este 'José Luis Ábalos' aparecía en el plató de 'El Hormiguero' aupado por dos 'guardaespaldas', que lo llevaban entre sus hombros para que no pisara el suelo. Finalmente, Latre Ábalos aterrizaba sobre una alfombrilla blanca puesta en el plató con un objetivo.

Pabro Motos le preguntaba sobre por qué estaba en esa alfombrilla: "Pues mire usted Señor Motos, mañana muchos dirán que yo he estado en 'El Hormiguero', pero yo no he pisado 'El Hormiguero' por lo que no estoy en 'El Hormiguero", bromeaba Latre con todo lo que se ha hablado de la reunión que mantuvieron José Luis Ábalos, ministro de Transportes, y Delcy Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Venezuela de Maduro.

'Ábalos' continuaba afirmando que no estaba en el programa, que la alfombrilla es la alfombrilla de Moncloa, por lo tanto se encontraba en la residencia del presidente del Gobierno: "Parece que he venido pero no he venido". Continuó el 'ministro' bromeando con lo de 'estar o no estar', y se puso tenso al preguntar "si esto se está grabando", haciendo referencia a los famosos vídeos donde aparece el auténtico Ábalos con la venezolana Delcy Rodríguez.

Sobre la reunión, Latre Ábalos quitaba hierro al asunto del tiempo que había estado con la vicepresidenta de Venezuela: "¿Qué estuve con ella 25 minutos? No te da tiempo ni a saludar. Además le dejé bien claro que no podía pisar suelo Español, que estaba recien fregado. Osea, está todo claro".

Pablo Motos sacaba el tema de la cintas existentes donde aparecen los dos políticos comiendo jamón en la sala vip del aeropuerto. "Es imposible", decía el 'Ábalos' de 'El Hormiguero', que amenazaba con la Ley de Protección de Datos : "Si tenéis la cinta ponedla. En España existe una cosa que es la Ley de Protección de Datos y me sabe fatal que no puedan poner ese vídeo, pero la ley hay que respetarla".

Continuaba Latre con un juego de imitaciones en el programa, y al final se hacía el dormido. Como hablando en sueños, este ministro de pega decía: "Delcy, aquí no podemos".

Éxito en las redes sociales

Esta imitación no pasaba desapercibida para los espectadores de 'El Hormiguero' que no tardaron en denominar la imitación del ministro de Transportes en una de las mejores de Carlos Latre:

