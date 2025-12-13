Un oyente de Tiempo de Juego se juega en televisión 52.000 euros a una pregunta sobre Paco González y su reacción al fallar es única

Diego, un oyente y seguidor de Tiempo de Juego, ha llamado al programa para compartir una sorprendente anécdota y pedir disculpas a su director, Paco González. El protagonista participó en el concurso "Atrápame, si puedes" de la televisión de Extremadura, donde alcanzó la prueba final conocida como el "minuto de oro".

En esta fase decisiva, con 52.000 euros en juego, se enfrentó a una pregunta que, paradójicamente, le costó el premio: "¿Cómo se llama el director de Tiempo de Juego de Cadena COPE?". A pesar de ser un fiel oyente, Diego se bloqueó por completo. "Me estoy acordando de Paco todo el tiempo, incluso de los colaboradores [...] y no me acuerdo de González", ha explicado. El concursante ha confesado que llamó para "pedirle perdón y contarle esta anécdota".

La reacción de paco gonzález

La historia ha provocado una reacción de total empatía durante el programa de Tiempo de Juego. El propio Paco señaló: ¡Qué grande, encima!

Poli Rincón ha restado importancia al fallo, comentando que es algo que "te puede pasar perfectamente".

Acto seguido, Paco González le recordaba a Poli su propia experiencia en concursos. "Estás tranquilo, estás disfrutando ahí de la grabación [...] pero a veces te atocinas y te quedas en blanco y te están preguntando en qué calle vives, o sea, y te quedas atontado", ha señalado.

Poli Rincón ha insistido en la naturaleza de estos bloqueos mentales: "Luego ya te acuerdas de todo, pero es imposible". Para cerrar, Paco González ha añadido un toque de humor al asunto, asegurando que "si me hubiera llamado Paco Jokanovic, seguro que se hubiera acordado". Finalmente, le ha enviado "un beso muy grande para Diego" y le ha pedido que deje un mensaje en el contestador del programa.