Recado de Herrera a Sánchez y Ábalos por mentir sobre Delcy Rodríguez: "El Gobierno más embustero recordado"

El comunicador se ha referido a la exclusiva de ABC en la que se detalla que el presidente habría hablado con Rodríguez cuando todavía estaba en Barajas:

"¿Qué le dijo la señora Delcy Rodríguez a a Sánchez? Según cuenta el diario ABC en exclusiva, le dijo que no recibiera Juan Guaidó, cosa que hizo; que sacará de la embajada española de Caracas al opositor Leopoldo López, cosa que todavía no ha hecho; y que ayudará a que Repsol siga en Venezuela. Venezuela no tiene dinero para pagar los 300 y pico millones de dólares que cuesta lo que hace allí Repsor, se lo da en especie. Repsol no sé si tiene ganas de salir o no, la verdad que no tengo ese extremo confirmado y la gestión que haya hecho Sánchez con Repsol la desconozco, si hecho alguna. Bueno, pues Sánchez no recibió Guaido, que es lo que sí hizo ayer Donald Trump en la Casa Blanca de Estados Unidos, y ha mostrado su intención de que la diplomacia española le expliqué a cuenta de qué el gobierno hablo con la número 2 de la narcodictadura chavista... Porque a lo mejor fue Rodríguez Zapatero quien le dijo a Sánchez que dejara que llegase para dar un mensaje, no lo sabemos. Bueno, ayer sin ir más lejos Ábalo volvió a sacar su lado displicente para contestar a los periodistas que osaron preguntarle por su encuentro con Delcy Rodríguez. Se reunió con la vicepresidenta de la dictadura, narcodictadura, de Venezuela y le pasó el teléfono para que hablara con el presidente del Gobierno. Así que Ábalos es un ministro que cuenta medias verdades o que directamente miente. Bueno, cosa que tampoco es ninguna novedad; es el Gobierno más embustero que se ha constituido desde que hay memoria".