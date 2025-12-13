La opinión de Pedro Martín sobre el gol anulado a Osasuna ante el Barça: "Hubo un pequeño forcejeo"

El FC Barcelona superó (2-0) al CA Osasuna gracias a un doblete de Raphinha en los últimos 20 minutos del duelo de la jornada 16 de LaLiga en Primera División celebrado en el Spotify Camp Nou, escapando en el liderato con siete puntos sobre un Real Madrid bajo presión.

El equipo de Hansi Flick confió en su pegada pero llegó a impacientarse ante el muro 'rojillo' y las paradas de Sergio Herrera. El técnico alemán metió un once muy ofensivo pero hubo atasco, incluso con la marcha más del inicio del segundo tiempo. Raphinha, que le tocó jugar por dentro entre la maraña, fue decisivo para resolver una exigente séptima victoria seguida en Liga.

EFE Raphinha y Lamine Yamal celebran el gol del Barcelona frente a Osasuna

polémicas

Con 0-0 en el marcador, en los primeros minutos de juego, el Barça pidió penalti por una acción sobre Marcus Rashford. El colegiado Cordero Vega no señaló la pena máxima, ni tampoco fue rectificado desde el VAR.

Para el especialista arbitral de Tiempo de Juego Pedro Martín, esa acción sí que era penalti. No muy escandaloso "es suficiente para pitarlo".

Posible penalti sobre Rashford en el Barça-Osasuna

En la primera parte todavía, el Barça vio que se le anulaba un gol por fuera de juego previo de Raphinha.

Lamine Yamal y Raphinha sacaron en corto un saque de esquina, y cuando el internacional español le devolvió el balón al brasileño, este se encontraba en fuera de juego.

Fuera de juego de Raphinha en el gol anulado en el Barça-Osasuna

gol anulado a osasuna

A través de una jugada a balón parado en el minuto 84, con 1-0 en el electrónico, los navarros marcaron el 1-1, pero el árbitro anuló ese tanto por falta de Catena sobre el guardameta Joan García.

Para el propio Pedro Martín, la decisión está bien tomada: "Hubo un pequeño forcejeo entre Eric García y Catena, el jugador de Osasuna se ha caído y en su caída ha arrastrado a Joan García"

El análisis final del papel de Cordero Vega, Pedro Martín le puso un '5' porque no influyó en el resultado para su opinión.