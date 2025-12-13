La surrealista odisea de dos jugadores de Las Palmas para llegar al partido ante el Ceuta

La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta a una situación insólita antes de su partido en el campo del Ceuta de este domingo a las 21:00h. Dos de sus jugadores, el serbio Lukovic y el panameño Cedeño, han visto su viaje convertido en una auténtica odisea por problemas burocráticos y meteorológicos que les impiden unirse al resto del equipo.

El plan de viaje original de la expedición era volar a Tánger y, desde allí, desplazarse en autobús hasta Ceuta. Sin embargo, las autoridades marroquíes no permitieron la entrada de Lukovic y Cedeño en su territorio debido a sus pasaportes, obligándoles a buscar una ruta alternativa para llegar a la ciudad autónoma.

Un viaje alternativo frustrado por el temporal

La solución para los dos futbolistas fue volar a Málaga para coger un ferry hasta Ceuta. Para su mala fortuna, la borrasca Emilia ha provocado la cancelación de las conexiones marítimas, dejando a los jugadores atrapados en Málaga y sin posibilidad de cruzar el Estrecho como tenían previsto.

Ahora, los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas deberán esperar a mañana domingo, mismo día del partido, para intentar tomar un barco a primera hora si las condiciones meteorológicas lo permiten. Su participación en el encuentro depende enteramente de que el ferry pueda finalmente zarpar y lleguen a tiempo para la cita.

Una situación 'absurda'

El director de 'Tiempo de Juego', Paco González, ha calificado la situación de esperpéntica. El periodista no ha dudado en señalar lo ilógico de la situación que han vivido los dos jugadores por un mero trámite burocrático en un trayecto tan corto.

González ha expresado su incredulidad ante los hechos: "suena absurdo que para un trocito de Tánger a Ceuta, no permitan a 2 jugadores de fútbol, que no son buscados por la Interpol ni nada de esto, simplemente por el pasaporte panameño y serbio, que atraviesen con el resto de la expedición". Además, ha sugerido que el problema podría haberse evitado si La Liga y la Federación Española lo hubieran hablado con la Federación Marroquí con antelación.