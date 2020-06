Jorge Javier Vázquez habla alto y claro sobre Fernando Simón tras pasar una noche en el hospital

Jorge Javier Vázquez ha tenido que volver a pasar por el hospital debido al ictus que sufrió hace unos meses, lo que le ha llevado a reflexionar, entre otras cosas, sobre el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Jorge Javier vuelve al hospital por el ictus

En su blog en Lecturas, Jorge Javier explicaba que ha tenido que volver a pasar por el hospital a causa del ictus que padeció y que tuvo que pasar una noche ingresado "por prevención". Afortunadamente, todo salió bien, y el presentador de Telecinco reconoce que se despertó de la prueba con más apetito de lo normal: "me he comido una ración de tortilla de patata, pan con tomate y aceite, un donut de chocolate, cuatro gelatinas y dos manzanas".

Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a todos al asegurar que "me encanta venir de vez en cuando al hospital para pasar una noche. Tengo la sensación de que mi vida, que normalmente tiene un ritmo endiablado, se vuelve aquí un poco más lenta".

Mucho más aún cuando el presentador ha salido con muy buenas noticias del centro: "Los médicos me han dicho que todo está en orden y me dan cita para dentro de seis meses. Que trabaje lo que me dé la gana. Así que, por favor, que la gente deje de decirme que baje el ritmo porque hace más de un año estuve ‘malito’, palabra que detesto especialmente".

Jorge Javier opina sobre Fernando Simón y lanza un 'recado' a Vox

Tras este paso por el hospital, Jorge Javier Vázquez, fiel a su estilo, ha tenido unas palabras de reconocimiento a Fernando Simón y ha aprovechado también para darle un 'palito' a Vox: "Llamadme raro, pero para cuestiones médicas me suelo dejar guiar por lo que me digan los médicos. Igual que para saber del coronavirus prefiero a Fernando Simón en vez de a cualquier tertuliano fascista. Cosas mías".