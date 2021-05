Jorge Fernández detalla los síntomas de la enfermedad que padece: "No llega a desaparecer nunca"

Hace un año, Jorge Fernández se sinceró y contó a sus seguidores a través de sus redes sociales la enfermedad que sufría y que había provocado su gran pérdida de peso. El presentador llegó a perder hasta 12 kilos y, según contó a Toñi Moreno en 'Un año de tu vida', hubo un momento en el que no se podía ni mirar al espejo y el causante fue la enfermedad de Lyme.

"Hace cuatro años empecé a sentirme mal, siempre soy muy enérgico pero de repente empecé a no tener energía y pensé que era una etapa de bajón por el trabajo y el estrés. Pero después empezaron a dolerme las articulaciones y luego vinieron los problemas intestinales. Empecé a ir de médico en médico y ninguno daba con lo que tenía", contó.

Ahora, tras años de recuperación y mucho entrenamiento, el conductor del concurso de Antena 3 ha contado cómo ha logrado superar la enfermedad y saber sobrellevarla hasta recuperar su normalidad. El presentador de 'La ruleta de la suerte' ha aprovechado el Día Internacional de la lucha contra La Enfermedad de Lyme para contar cómo convive con ella cada día. Así lo ha expresado a través de su cuenta de Instagram.

"Hace tiempo que hice público que yo padecía ENFERMEDAD DE LYME. Hoy es 17 de Mayo, Día Internacional de la lucha contra La Enfermedad de Lyme. Es una enfermedad crónica infecciosa causada por algunas bacterias del género 'borrelia' transmitida por las garrapatas. No todas las garrapatas transmiten esta enfermedad ( ya que debe de estar infectada) pero cada vez es más común en nuestro país", ha comenzado escribiendo Fernández.









"Es una enfermedad multifactorial que puede afectar a la piel, al sistema nervioso central, al corazón, articulaciones...siendo conocida como 'La Gran Imitadora' ya que puede causar una gran variedad de síntomas parecidos al Lupus, Fibromialgia, Fatiga crónica, Esclerosis múltiple, Artritis reumatoide...", ha explicado, dejando claro que es difícil de detectar. "Su diagnóstico es complicado en España por ser un a enfermedad NO RECONOCIDA, y no habiendo suficientes tests fiables en su resultado", agregaba.

"Los que sí son fiables hay que mandarlos a Alemania o EEUU y tienen un precio elevado sin contar con ninguna ayuda por parte de la Sanidad Española. Nuestros médicos poco saben sobre la infección de esta bacteria, y si no se conoce, es que no existe! Y claro que existe! Cada vez más personas como yo, somos diagnosticadas dentro de ese cajón desastre de fibromialgia o fatiga crónica, cuando realmente es una infección de una bacteria que te puede dejar con una pésima calidad de vida para siempre", ha asegurado, haciendo referencia a que cada vez hay más casos en España.









"En mi caso los dolores articulares son lo más desesperante"

"No llega a desaparecer nunca del organismo. Pero afortunadamente se puede 'adormilar' para intentar tener la mejor vida posible. Hay que ser muy constante con hábitos saludables. Y aun así siempre hay secuelas. En mi caso los dolores articulares son lo más desesperante. Desde los tobillos hasta los hombros", ha confesado para contar los síntomas que sigue sufriendo a pesar de su recuperación.

"Pero no pienso parar de hacer mis deportes de una manera más controlada, porque creo, y así lo he comprobado, que es la mejor medicina una vez más para estar lo más sano posible. Hoy tengo más limitaciones que hace 4 años, pero siempre habrá ejercicios y patrones de movimiento que pueda encontrar para lograr mis objetivos", ha contado para desvelar qué hace cada día para sobrellevar la enfermedad.

"Gracias a mi médico Carmen Navarro y a todo lo que yo he puesto de mi parte durante estos últimos años, estoy mucho mejor. No al 100% pero si con una buena calidad de vida. Aunque sigue siendo NO RECONICIDA.POR QUÉ?", agregaba el conductor de Antena 3 en forma de queja.