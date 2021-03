Jorge Fernández explica lo que le ha ayudado a recuperarse de su enfermedad: "Lo eché en falta"

Hace un año, Jorge Fernández se sinceró y contó a sus seguidores a través de sus redes sociales la enfermedad que sufría y que había provocado su gran pérdida de peso. El presentador llegó a perder hasta 12 kilos y, según contó a Toñi Moreno en 'Un año de tu vida', hubo un momento en el que no se podía ni mirar al espejo.

"Hace cuatro años empecé a sentirme mal, siempre soy muy enérgico pero de repente empecé a no tener energía y pensé que era una etapa de bajón por el trabajo y el estrés. Pero después empezaron a dolerme las articulaciones y luego vinieron los problemas intestinales. Empecé a ir de médico en médico y ninguno daba con lo que tenía", contó.

"Yo tenía buena alimentación, descanso, gestión del estrés y hacía ejercicio. Son cuatro cosas que para mi son importantes. Pero tuve un pequeño problema personal que tardó en solucionarse y ahí es cuando empecé a sentirme mal de verdad. Cuando tu sistema inmunológico está fuerte aguanta con todo, cuando tiene algún problema tus defensas ya no aguantan y sale todo", agregó.

"Perdí 12 kilos en un año, estaba desquiciado y tuve una gran depresión por la incertidumbre de no saber lo que me pasaba. Todo el mundo me decía que estaba flaco y cuando llegaba a casa, e incluso tres minutos antes de salir a grabar, tenía lágrimas en los ojos", confesó, recalcando que lo pasó muy mal.

"Me dicen que es una garrapata y ya me cuadra todo. La enfermedad se llama Lyme y cuando recibí el diagnóstico dormí bien durante seis o siete horas. Algo pasó en mi cuerpo que me relajé. Empecé como las hormigas, poco a poco y respetando todos los procesos hormonales que ocurren en el cuerpo. Poquito a poco en un año estoy de puta madre, me queda un poco todavía pero estoy mucho mejor", explicó el comunicador.

Ahora, tras años de recuperación y mucho entrenamiento, el conductor del concurso de Antena 3 ha contado cómo ha logrado superar la enfermedad y saber sobrellevarla hasta recuperar su normalidad. Así lo ha expresado a través de su cuenta de Instagram, en la que también publica fotografías que demuestran su recuperación: "Tras varios años con problemas de salud, mi foco ha estado en recuperarme. Y lo que más eché en falta en esos años fue mi falta de energía".

"A mí jamás me había faltado energía para afrontar cualquier tipo de actividad durante el día. Por eso ahora creo que un buen sinónimo de salud es la energía, la vitalidad. Y algunos indicadores por propia experiencia para saber si realmente estás saludable son: levantarte sin la necesidad de comer o beber algo para empezar tu día. Si eres de tomar te o café como yo, que sea porque te gusta ese ritual y ese sabor, pero no porque si no, 'no eres persona'. Eso significará que habrás descansado perfectamente", comienza diciendo.

"Levantarte queriendo moverte de alguna manera: ir a correr, bicicleta, ir al gimnasio, andar... Levantarte de buen humor, sin sueño, sin importarte lo que te toque hacer ese día... teniendo claras tus ideas y con el foco puesto en lo realmente importante de ese día. Que cuando empieces a activarte no te duelan las articulaciones, tendones, músculos y no te sientas como 'cacharro andante", añadió, dejando claro lo que le ha ayudado.

"Que si te levantas con la barriga plana, no se te inflame nada más realizar tu des-ayuno (a la hora que sea). Que al agacharte a por algo por la mañana, no sueltes ese sonido tan característico de : aaaaaaaahhh...agarrándote la cintura. Os suena, ¿no? Hay muchos ejemplos más, pero para mí y bajo mi propia experiencia, estos son ejemplos claros de energía y vitalidad, es decir, de salud", reflexionó, contando así los sentimientos que le han ayudado a seguir para adelante.