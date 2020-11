Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta de la Suerte', revela la dura enfermedad que padece

Hace unos meses que Jorge Fernández publicó en sus redes sociales la enfermedad que sufría y que le había provocado una gran pérdida de peso. No se sabían muchos detalles, pero Jorge Fernández le ha relatado a Toñi Moreno, en el programa 'Un año de tu vida' el calvario que pasó durante cuatro meses al no saber qué le pasaba exactamente. Llegó a perder hasta 12 kilos en un año e incluso admite que llegó un momento en el que no se podía ni mirar en el espejo.

DOLOR DE ARTICULACIONES, FALTA DE ENERGÍA Y PROBLEMAS INTESTINALES

Aunque no paró de grabar 'La ruleta de la suerte', el concurso que presenta en Antena 3 desde hace muchos años, la realidad es que Jorge Fernández lo ha pasado muy mal estos últimos cuatro años. La incertidumbre de no saber qué le pasaba era lo que más le hacía sufrir. “Hace cuatro años empecé a sentirme mal, siempre soy muy enérgico pero de repente empecé a no tener energía y pensé que era una etapa de bajón por el trabajo y el estrés. Pero después empezaron a dolerme las articulaciones y luego vinieron los problemas intestinales. Empecé a ir de médico en médico y ninguno daba con lo que tenía”, cuenta.

Jorge Fernández destaca cuatro aspectos que considera fundamentales para llevar una vida sana, aunque un problema personal pudo generar todo. “Yo tenía buena alimentación, descanso, gestión del estrés y hacía ejercicio. Son cuatro cosas que para mi son importantes. Pero tuve un pequeño problema personal que tardó en solucionarse y ahí es cuando empecé a sentirme mal de verdad. Cuando tu sistema inmunológico está fuerte aguanta con todo, cuando tiene algún problema tus defensas ya no aguantan y sale todo”, destaca.

PERDIÓ 12 KILOS EN UN AÑO Y TUVO DEPRESIÓN

El famoso presentador se sentía peor e iba perdiendo peso a medida que pasaban los meses. Incluso admite que no se quería ni mirar al espejo porque se le saltaban las lágrimas. “Perdí 12 kilos en un año, estaba desquiciado y tuve una gran depresión por la incertidumbre de no saber lo que me pasaba. Todo el mundo me decía que estaba flaco y cuando llegaba a casa, e incluso tres minutos antes de salir a grabar, tenía lágrimas en los ojos”, cuenta un sincero Jorge Fernández.

Fue el propio Jorge el que se puso a estudiar y a investigar en libros de medicina para intentar descubrir qué le podía estar pasando. Pidió que le realizaran una analítica relacionada con bacterias de todo tipo y ahí encontraron la solución a tantos problemas que estaba sufriendo.

LA ENFERMEDAD DE LYME

La analítica ya arrojó un diagnóstico que tranquilizó a Jorge Fernández. La enfermedad que sufre es la de Lyme, una infección bacteriana provocada por la picadura de una garrapata. “Me dicen que es una garrapata y ya me cuadra todo. La enfermedad se llama Lyme y cuando recibí el diagnóstico dormí bien durante seis o siete horas. Algo pasó en mi cuerpo que me relajé. Empecé como las hormigas, poco a poco y respetando todos los procesos hormonales que ocurren en el cuerpo. Poquito a poco en un año estoy de puta madre, me queda un poco todavía pero estoy mucho mejor”, comenta el presentador vasco con una sonrisa, aunque dice que se emociona cuando recuerda lo mal que lo pasó.