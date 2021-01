La inolvidable cara de Joaquín Prat después de ver el vídeo que asegura que la nieve es plástico

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al Día', no ha dudado en mostrar su sorpresa ante el movimiento que está circulando en las últimas horas en redes sociales conocido como 'negacionistas de la nieve', una tendencia a la que se está sumando las personas que consideran que la nieve, fruto del fuerte temporal provocado por Filomena, es plástico.

La reacción de Joaquín Prat ante los negacionistas

Desde que la nieve empezase a cuajar están circulando diferentes vídeos que desde un punto de vista conspiranoico intentar explicar, a golpe de mechero, que la nieve no se derrite y que en realidad lo que ha caído desde el cielo durante varias horas es puro plástico. Los vídeos han conseguido tener gran recuperación en redes sociales y han llegado hasta los ojos del presentador de Mediaset, Joaquín Prat, que no ha podido ocultar su sorpresa con una reacción pocas veces vista en un presentador de televisión: se queda casi en shock. "Yo creo que esto no admite muchos más comentarios".

La reacción de @PratSandberg tras ver los vídeos de los negacionistas de la nieve, que creen que lo que ha caído estos días es plástico #CuatroAlDía11Ehttps://t.co/5c9F7KTNUKpic.twitter.com/QbQGEQr1l7 — Cuatro al día (@cuatroaldia) January 11, 2021

Las consecuencias de Filomena

Después de la tempestad, viene la calma. Eso es lo que muchos españoles están pensando después del paso de Filomena por gran parte de la geografía española. La situación poco a poco está normalizándose tras el paso de la borrasca, que ha dejado en nuestro país varios muertos, vías cubiertas de nieve, árboles caídos, incidencias en las instalaciones de agua y el cierre del tráfico aéreo, de trenes y por carretera, así como a miles de estudiantes sin clases.

La borrasca Filomena pierde ya intensidad, y, aunque empiezan a recuperarse carreteras, trenes y aeropuertos en todo el país, el riesgo aún no ha pasado, pues el temporal más fuerte en 50 años dará paso a una ola de frío con temperaturas mínimas de hasta diez grados bajo cero. El episodio de frío, que la Agencia Estatal de Meteorología prevé hasta el jueves, creará grandes placas de hielo, que es aún más peligroso para vehículos y viandantes.

La ciudad de Madrid ha sido una de las grandes afectadas por las copiosas nevadas y su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que se están estudiando solicitar la declaración de zona catastrófica para la capital, como consecuencia de los daños, una decisión que tomarán "a lo largo de los próximos días". Además, aunque ha agradecido la colaboración del Gobierno de la nación con los efectivos que ha enviado de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha pedido más refuerzos.

