Luis del Val se disculpa por no ir a la manifestación por Sánchez: “Tengo que ir a Patones a comer unas migas”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en la manifestación convocada este fin de semana en apoyo a Pedro Sánchez y adelanta el que será el discurso y la decisión del presidente del Gobierno el próximo lunes:

Audio

Carlos Herrera: "Sánchez está castigando a su partido por no haber apoyado a Begoña Gómez" El comunicador pone el foco en el segundo día de reflexión de Pedro Sánchez tras la carta publicada este miércoles Madrid 26 abr 2024 - 09:29









Toda España está pendiente del tiempo que hará este fin de semana en Madrid, así que he consultado los últimos partes meteorológicos, y yo organizaría la manifestación el domingo. Puede que llueva, es cierto, pero es más seguro que llueva el sábado, y ya se sabe que las manifestaciones, las bodas y las fiestas patronales, deslucen mucho con la lluvia, porque se pone perdido el traje de la novia, el uniforme de los músicos de la banda municipal y las pancartas de los manifestantes.









Además, así hay tiempo de organizar los autocares, que hay ahora mucha demanda los sábados por los torneos escolares. Lo ideal, desde luego, sería el Palacio de Oriente, pero tiene el peligro de que la gente se acuerde de las manifestaciones que le preparaban a Franco, y habría que pedir cierta contención a los afligidos militantes no sea que cualquiera salga con lo de la adhesión inquebrantable, que todavía seguimos vivos un par de generaciones que vivimos aquellas exaltaciones cuidadosamente programadas.

Es una suerte que Zapaterono estuviera en Venezuela, ese país de cuya democracia progresista él es guardián, y pudiera avisar de que si se marcha Pedro I, El Mentiroso, se acaba la democracia en España. Le escuché su proclama, y porque tengo que ir a Patones, a comer unas migas al Rincón de Patones este fin de semana, si no igual me quedaba. Bueno, y también porque cuando Zapatero se pone a exagerar no hay quien le pare.

Por cierto, el discurso del lunes debe de estar lleno de humildad, dar las gracias por el apoyo recibido, pedir perdón por las molestias causadas, y decir que seguirá sacrificándose en el Gobierno, ya que merece la pena el sacrificio si se impide que la ultraderecha pueda gobernar. La maniobra habrá salido perfecta, y los separatistas respirarán aliviados.





La única damnificada ha sido doña Begoña, de la que nadie sabía nada hasta que su marido le dio una prueba de amor con la carta, y televisiones, diarios y emisoras de radio de Europa y América hablaron de doña Begoña y de sus influencias y recomendaciones. El amor es ciego, ya se sabe, y sus impulsos suelen tener consecuencias imprevisibles.

Pero el lunes, reforzado tras el calor y el afecto de miles de personas que no quieren perder sus cargos, nos dará una lección de modestia, sin presumir de que él ha salvado la Democracia.





