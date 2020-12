Joaquín Prat resume en un término el plan de Salvador Illa para controlar la pandemia en Navidades

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día', ha analizado en el programa de este lunes el discurso del ministro de Sanidad, Salvador Illa, respecto a las medidas que desde el Ejecutivo se han tomado para intentar reducir al máximo el riesgo de contagios durante las festividades navideñas. En este sentido, el periodista ha mostrado su sorpresa y también sus dudas ante las palabras del político socialista: "Hay algo que no entiendo muy bien".

En este sentido, el presentador ha querido lanzar una reflexión ante las medidas del Ejecutivo, ya que a su juicio dejan más dudas que certezas: "Si lo que se acuerda es no moverse, ¿por qué no hacemos como en Italia? Las Navidades con los convivientes en el domicilio de cada uno y punto, con toque de queda a partir de las 22:00 horas".

Las dudas de Joaquín Prat respecto al plan presentado por Illa

El presentador ha mostrado sus dudas, al igual que gran parte de la población, con asuntos como el famoso término "allegados", utilizado por el Ejecutivo de Sánchez para justificar los desplazamientos en Navidad, llegando a señalar que se trata de un auténtico dislate: "Si permitimos la movilidad entre comunidades autónomas para ver a familiares y allegados, entonces no hemos acordado quedarnos en casa. Me da la sensación que no quieren decir 'confinamiento familiar' y que sea la gente que presa del miedo diga 'yo no me muevo de mi casa. ¿Qué planes vas a hacer? Si hasta el último momento vas a estar pendiente respecto al endurecimiento de las restricciones ya acordadas la semana pasada es que es todo un dislate".

Salvador Illa recurre a la responsabilidad social

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que las medidas para evitar la propagación del virus en Navidad son "muy drásticas", pero su éxito dependerá de la responsabilidad ciudadana porque no se puede controlar lo que sucede en todos los hogares. "No podemos poner un policía en cada casa", ha subrayado Illa en la presentación de la campaña publicitaria del Ministerio de Navidad para unas navidades seguras.

Ha garantizado que las medidas para la Navidad son "ajustadas a la realidad" para "no dilapidar lo que se ha conseguido con tanto esfuerzo", pero ha reconocido que se podrán modificar si la evolución de la pandemia es mala. "En un día como hoy hay que poner el acento más en cumplir las medidas que acordamos que en pensar en nuevas medidas. Son medidas muy drásticas", ha aseverado Illa.

Este año podremos celebrar la #Navidad pero modificando nuestros planes de celebraciones. Mejor celebrar en casa, con los familiares más cercanos y como máximo 10 personas a la mesa en los días señalados. Porque, como dice el slogan de esta campaña, #ElMejorRegaloEsCuidarnospic.twitter.com/5A2X9fCL4e — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) December 7, 2020

El titular de Sanidad ha incidido en que las medidas acordadas con las comunidades autónomas (limitación de diez personas en las reuniones de Nochebuena y Nochevieja, límite horario a la 1:30 y prohibición de desplazamientos salvo para familiares) son de "obligado cumplimiento". Por ello, habrá controles aleatorios de movilidad, como ha habido en el puente de la Constitución, pero Illa ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual.

