Joaquín Prat interrumpe y corrige en directo a Cristina Tárrega: "Hay una escaleta, queridos"

Este viernes, la figura del rey emérito, Juan Carlos I, y las últimas novedades del enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera han acaparado el debate de la sección de 'El Programa de Ana Rosa' dedicada a la crónica social. Junto a Joquín Prat, presentador del espacio, han participado colaboradores como Cristina Tárrega y Bibiana Fernández, además de Ana Rosa Quintana.

Durante el debate, se ha podido ver un tenso momento entre Prat y Tárrega, quienes han protagonizado un breve conflicto. El presentador y la colaboradora se han lanzado varios ataques mientras hablaban de la posible vuelta del rey emérito a España por Navidad.

Al terminar la tertulia sobre el tema, Tárrega ha continuado opinando a pesar de que ya se iba a pasar al siguiente tema. "Este señor ya no está, ha hecho lo que ha hecho y se le juzgará o no se le juzgará. Estoy completamente de acuerdo contigo, Joaquín. Lo que el emérito haya hecho lo tendrá que pagar, pero ahora hay un rey que está haciendo su trabajo, ¿no?", ha declarado la colaboradora, esperando una respuesta.

Ante sus palabras, Prat ha optado por ignorarla y pasar al siguiente tema: "Vamos con Pantoja...", ha comenzado diciendo, lo que ha cabreado a su compañera. "No me contestáis nadie, me quedo como... Soy la Mari Trini ahora mismo".

La reacción de Tárrega

"Es que tenemos que avanzar, os he pedido que no abundaseis en el tema y habéis seguido...", le ha contestado el presentadora ante su reproche. "Es que has dado una opinión", ha señalado Quintana a Tárrega, mientras daba la razón a su compañero.

A pesar de las explicaciones, la colaboradora se ha mostrado muy ofendida y no ha querido seguir hablando. "Es que hay una escaleta, queridos", ha reconocido Prat, de manera muy irónica. "Tenemos que hablar de Isabel Pantoja...", ha continuado diciendo hasta ser interrumpido por una voz que decía "vamos elfo", para que pasara de tema. Como consecuencia, el comunicador ha tarareado la famosa canción de "soy un elfo...", pero, acto seguido, ha continuado hablando del conflicto Pantoja.

Este llamativo momento ha inundado el plató de carcajadas, pero el presentador no quiso perder más tiempo e hizo caso omiso para abordar el último enfrentamiento entre madre e hijo. "Ayer nos contaban que los abogados de Kiko Rivera han pedido a Isabel Pantoja los documentos para auditar todo lo que ha sido la vida económica de Isabel...", decía.