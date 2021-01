Joaquín Prat: su sueldo en Telecinco, la operación que cambió su físico y la gran traición de Yola Berrocal

Joaquín Prat, cuyo nombre heredó de su padre, es un periodista al que hemos podido ver en diferentes facetas dentro de los medios de comunicación. Siguiendo los pasos de su progenitor, uno de los presentadores más populares de la televisión, ha logrado borrar de su currículum el puesto de 'hijo de' y ha conseguido tener una gran trayectoria profesional.

Se licenció en Periodismo por la Universidad Europea de Madrid. Nada más acabar sus estudios empezó su trayectoria profesional como becario en 'Hoy por hoy' de Cadena SER. Sin embargo, es la televisión el medio en el que ha logrado convertirse en un rostro habitual. En 2008 dio el salto a la pequeña pantalla gracias al programa 'El octavo mandamiento' junto a Javier Cárdenas. Ese mismo año consiguió llegar a la televisión nacional y fue fichado por 'Visto y Oído' en Cuatro, donde compartía pantalla con Raquel Sánchez Silva.

En 2009 llegó su gran oportunidad y pasó a formar parte del equipo de 'El Programa de Ana Rosa', donde sigue trabajando actualmente. Con el paso de los años, ha establecido una estrecha relación con Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas, por lo que son grandes compañeros y se refieren a él como 'el chico de Ana Rosa', mote que asegura no molestarle.

Desde entonces se ha puesto al frente de numerosos formatos como 'La noche en Paz', gala de Nochebuena en Telecinco, la que presenta junto a Paz Padilla y que, desde 2011, se llama 'El año en Paz'. Asimismo, durante el verano de 2013 llevó las riendas de 'Campamento de verano' y en septiembre de 2014 hizo de coach en el concurso infantil 'Pequeños gigantes'.

Además, durante varios veranos, ha sido el encargado de sustituir a Quintana durante sus vacaciones. A día de hoy, desde 2019, presenta 'Cuatro al día', y conduce la sección de crónica social de 'El Programa de Ana Rosa', formato al que asiste para analizar las últimas novedades sobre el mundo del corazón y los realities.

A pesar de ser famoso desde la cuna, al ser hijo de una leyenda televisiva, Prat siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, por lo que hay información que resulta desconocida para sus seguidores.

Ingresos

Dada su presencia en la pequeña pantalla, se ha convertido en un habitual rostro televisivo, por lo que recibe grandes ingresos por su trabajo. Tal y como aseguró 'Blau', Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana, paga al presentador un salario de 1500 euros diarios, lo que se sumaría en medio millón de euros al año. A su presencia diaria en el espacio de Telecinco, hay que sumarle su participación en 'Cuatro al día'. Es por esto por lo que Prat cuenta con elevados ingresos.

Su familia

Todos sus hermanos, a excepción del menor, dedican su trayectoria profesional a los medios de comunicación, pero él es el más conocido. Alejandra Prat, madre de tres hijos, también cumplió la promesa que le hizo a su padre de estudiar periodismo. Alejandra dio sus primeros pasos en televisión junto a María Teresa Campos en 'Día a día' (Telecinco). Aunque comenzó por todo lo alto, según se fue haciendo mayor, decidió dejar atrás la pequeña pantalla y, actualmente, es blogger de moda y aparece en algunos actos.

De la misma manera, Andrea Prat es la más desconocida a ojos de los telespectadores. Siguió los pasos de su hermano y se licenció en la Universidad Europea. Poco después, comenzó su andadura profesional en Radio Marca en 2010 y, años después, dio el salto a la televisión con 'Pista azul' (Marca TV). Tras años labrando su propio camino profesional, coincidió, por primera vez, con su hermano en plató este mismo año, ya que fue fichada como reportera en 'Cuatro al día'.

El único hijo de Joaquín Prat y Marianne Sandberg que no decidió seguir el ejemplo de su padre y hermanos es Federico, quien se decantó por ser marine, por lo que se encuentra distanciado de los focos.

El presentador siempre ha demostrado estar muy unido a su familia, lo que parece tener en común con sus hermanos. Así lo manifestó Alejandra a través de su cuenta de Instagram: "Mi equipo favorito. No hay nada que me importe más en el mundo que la familia. Lo son todo, lo llenan todo, te acompañan, te consuelan, te hacen reír a carcajadas... y mis hermanos son únicos, todos y cada uno de ellos. Os quiero a morir".

Su vínculo con Ana Rosa

A pesar de contar con una familia a la que adora, el comunicador siempre tuvo el sueño de formar la suya propia, lo que cumplió el 14 de abril de 2015. Yolanda Bravo y Prat llamaron Joaquín a su pequeño, en honor al abuelo del bebé. El presentador se mostró muy emocionado y asistió al parto, donde no pudo retener las lágrimas al cogerlo por primera vez. En septiembre del mismo año, la pareja bautizó al niño en la iglesias de San Antón y eligieron como padrinos al marido de su hermana Alejandra, Juan Manuel Alcaraz y a Ana Rosa Quintana.

Fue la propia Ana Rosa quien informó en directo de su reciente paternidad: "Hoy es un día muy especial para nosotros. Estamos muy ilusionados porque al fin hemos sido tíos. Ha nacido el hijo de Joaquín Prat. ¡Es el clon de su padre!". Asimismo, Prat cuenta con tres hijos más en la familia que ha formado junto a Yolanda, fruto del anterior matrimonio de ella. A pesar de ello, según ha afirmado en varias ocasiones, les considera como sus hijos: “Yo los quiero como si fueran míos. Primero me enamoré de ella y luego de esos niños”, asegura.

Por este motivo, además de formar un gran equipo frente a las cámaras, el nacimiento del pequeño Joaquín estableció un vínculo familiar entre Ana Rosa y el presentador que le acompaña a diario.

Generación de Joaquines

El pequeño del presentador de 'Cuatro al día' fue bautizado como Joaquín Prat IV para continuar con la tradición familiar. El hijo del comunicador se convirtió en la cuarta generación de Joaquines que ha dado la familia Prat. El primero fue el bisabuelo del pequeño, luego el abuelo y conocido presentador de 'El precio justo'.

En tercer lugar, llegó Joaquín Prat, quien decidió compartir, además de nombre, profesión con su padre. También decidió mantener su costumbres y bautizar a su hijo con su mismo nombre.

Prat Jr. se estrenó la pequeña pantalla demostrando que había heredado la gracia y el talento de su progenitor ante los focos. Asimismo, el colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' asegura que su hijo “apunta maneras” y que “es un pequeño demonio, pero está en la edad”.

A pesar de que le encanta ser padre, ampliar la familia no se encuentra entre sus planes, aunque tampoco lo descarta: “Esa pregunta te la tendría que responder mi mujer ¡y a lo mejor te manda cerca!”, confesó a la revista 'Semana'. “A mí lo que me hace ser cada día intentar ser mejor persona es ver crecer a mis hijos”, agregó.

Operación estética

Hace un par de años, el presentador decidió someterse a un injerto capilar. A diferencia de otras personas, no dudó en reconocerlo públicamente, ya que se encontraba muy contento con el resultado: "Al principio no lo iba a decir, pero al ver resultado tan alucinante, me he dicho que por qué no decirlo para que otros se animen".

"Yo me rapo el pelo por la apuesta. Nos parecía que era una forma de hacer un poco de show televisivo...”, explicó, refiriéndose a cuando se rapó en directo tras perder una apuesta que hizo en 'El Programa de Ana Rosa', en la que defendía que Pilar Abel era hija de Dalí.

“Pero era consciente de las entradas que tenía y un colega me dijo de llevarme a un sitio: Inhairclinic. Me explicaron cómo era la técnica FUE y me dijeron que tenía buena zona donante, que tenía buena densidad capilar. No te arrancan pelo a pelo. Te hacen micro incisiones para sacarte el folículo que puede tener entre uno y tres pelos. Al final son dos días, sales con la cabeza como un pepino, tuve costras varios días", continuó diciendo.

"Tenía entradas y coronilla y estoy flipando. Los resultados los ves a partir del sexto u octavo mes. Me lo he cortado hasta tres veces. Estoy encantado. Esto es como amigas que se han operado el pecho y les ha cambiado la vida. Yo tenía un pelazo rizado que me permitía hacer ingeniería capilar y tapar las entradas. Ahora es pelazo. Y lo mejor es que es tu pelo", contó muy contento.

Reconoció que decidió dar el paso por su presencia televisiva: "Cuando vives de tu imagen y das tu cara todos los días, te tienes que sentir seguro de ti mismo. Y a mi no me gusta estar pendiente de si van a sacarme la calva. Y si lo puedo remediar, lo remedio. Yo vivo de mi imagen. Igual que en su día me arreglé los dientes porque pensaba que no podía anunciar Dentix con los dientes torcidos, pues esto igual".

Asimismo, confesó que lleva “a rajatabla las limpiezas de cara cada mes y medio para que te quiten los puntos negros”. “Me inyecté vitaminas una época y lo dejé. No me he puesto botox nunca. Y luego hago mucho deporte para la mente. En invierno boxeo y en verano nadar, surf...", afirmó, dejando claro que le gusta cuidar su aspecto.

Su relación con el parricida de Getafe

Una mañana en 'El Programa de Ana Rosa', el presentador se mostró muy afectado cuando informaron del trágico suceso protagonizado por José Alberto Gálvez López. El hombre mató a sus hijos, de 13 y 8 años, calcinándolos en un incendio en su piso y, posteriormente, se quitó la vida tirándose a las vías del tren en la estación de Cercanías de Getafe Industrial.

Mientras el resto de colaboradores comentaban el caso, Prat se mantenía callado, lo que no suele suceder. Fue entonces cuando, con el permiso de Prat, Quintana contó, ante los espectadores de Telecinco, que el colaborador conocía a Raquel, la madre de los niños que habían sido asesinados, por lo que se mostró muy afectado por la noticia.

“Yo estoy estremecido”, aseguró, sin poder decir nada más al respecto. Esto se debe a que, junto a Máxim Huerta, colaboró en un calendario solidario que organizó Raquel para recaudar fondos para la enfermedad de su hijo mayor, quien sufría parálisis cerebral. “Esta mañana he leído un mail que nos intercambiamos hace años”, comentó muy apenado.

Su romance más desconocido

Su primer matrimonio fue con Paula González en 2005, pero la relación se rompió cuatro años después. Un tiempo después, volvió a enamorarse y formó una familia con Yolanda Bravo, con quien, a pesar de no estar casado, mantiene una relación desde hace más de una década.

Hace un año se rumoreó que la pareja estaba pasando por una crisis, pero el lo desmintió en cuanto fue preguntado al respecto por los medios: "Lo entiendes cuando eres un personaje público, yo es que ni me cabreo. A Yolanda no le hizo mucha gracia, además tuvimos que hacer desmentidos. En esa ocasión, Yolanda se puso en un photocall adrede, pero no hace falta decir nada".

Antes de comenzar su relación con Yolanda en 2009, el periodista protagonizó uno de los romances más llamativos de la historia del corazón. Poco meses después de dejarlo con su primera mujer, se dijo que Yola Berrocal había seducido a Prat.

Ambos mantuvieron una relación muy breve, dado que dejaron de verse tras ser fotografiados muy acaramelados en un conocido parque de la Comunidad de Madrid. Prat decidió romper de forma inmediata su relación con la celebrity cuando se enteró de que ella misma había llamado al paparazzi para que les fotografiara juntos. A pesar de que fue corta, esta fue una aventura que nadie se esperaba, por lo que marcó a los espectadores. Sin embargo, si alguien no era consciente de ello, la cantante se preocupó por recordarlo durante su paso por 'La casa fuerte'.

"Hay un presentador que me gusta mucho", reconocía ella, revelando solo sus iniciales: J.P. "No voy a decir el nombre. Es una persona súper divertida, aventurera, que le gusta todo tipo de conversación. Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo muy bonito", confesó Berrocal.

Joaquín Prat y Yola Berrocal

Su reconciliación con Yola Berrocal

Después de ver como hablaba de él en el reality de Telecinco, Prat asumió darse por aludido e invitó a Berrocal a sentarse junto a él en el plató de Ana Rosa para contar toda la verdad sobre lo que pasó entre ellos: "¿Quién será ese presentador? Me parece oportuna que sea Yola la que cuente esta historia y vamos a invitarla a que se siente aquí conmigo para hablar de ese presentador. Lo único que le pido es que cuente solo la verdad, literalmente todo lo que sucedió con ese presentador".

La ganadora de 'La casa fuerte' aceptó la invitación y corroboró el rumor de que las instantáneas en las que aparecían juntos fueron una trampa que ella tendió a Prat. Como consecuencia del engaño, él le juró que no volverían a hablar. No obstante, el presentador hizo una excepción cuando la invitó a su programa, donde se reencontraron.

“Es evidente que tú y yo nos conocimos, tuvimos un aquel y nos vimos dos veces ¿Por qué no nos volvimos a ver más?”, le preguntó Prat, esperando que su invitada dijese la verdad. “Nos conocimos en el gimnasio y nos quedamos mirando. Nos saludamos y luego nos volvimos a ver en un sitio de copas y un día te llamé. Quedamos en un bar, estuvimos hablando y fuimos a un parque. Yo tengo muy buen recuerdo de ese día porque me encantabas como persona porque eras súper divertido y fueron momentos muy mágicos. Unos días antes hablé con una persona y me propuso hacer unas fotos con algún famoso. En ese momento yo estaba trabajando en televisión y no lo necesitaba. No lo iba a hacer, pero luego quedé contigo y antes de quedar contigo le llamé”, reveló Berrocal.

“No sé qué me llevó a hacerlo y lo pienso muchas veces porque no cobré dinero y es la única vez que he hecho esto. Te quiero pedir perdón porque me arrepiento muchísimo, lo siento por ti y por toda tu familia porque fue una traición a tu confianza”, se disculpó la actriz, mientras intentaba retener las lágrimas.

“Me sentí traicionado porque había una atracción y yo quería estar allí. Entonces yo te llamé y te dije que era la última vez que nos íbamos a ver. No te guardo rencor. Has tenido el valor de sentarte aquí y la prueba de que no te guardo ningún tipo de valor es que siempre he alabado tu paso por los concursos”, sentenció el presentador, dejando claro que la había perdonado y cerraban esa etapa de sus vidas.