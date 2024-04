El alcalde de La Guancha pone fecha para el fin de las restricciones en el consumo de agua

El Ayuntamiento de La Guancha ha restringido el consumo de agua potable en la red pública del municipio. Es una medida que han sufrido históricamente sus vecinos por el exceso de flúor en el caudal de la galería de Vergara, que abastece al pueblo.

Sin embargo, las restricciones vienen motivadas en esta ocasión por la sequía que padece la isla de Tenerife. El bando de Alcaldía recoge que "debido a la escasez de lluvias de los últimos tres meses, y a las diferentes averías registradas en la red de distribución del abastecimiento municipal, se ha producido un aumento de la demanda del agua de consumo humano, generando una merma importante en los niveles de agua de los depósitos municipales". Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento ha decidido restringir de manera temporal el consumo de agua del grifo, permitiendo, sin embargo, su uso para el desarrollo de tareas domésticas y de higiene personal.

El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, ha adelantado en COPE Canarias que las restricciones adoptadas este jueves han comenzado a dar sus frutos rápidamente, ya que el nivel de los depósitos se había recuperado un 25 % en un día: "Eso nos está permitiendo que los depósitos estén fuera de peligro y que en una semana podamos retomar la desalación". Y es que los altos niveles de flúor obligan a realizar este procedimiento para hacer potable el agua. Con las restricciones del jueves, la desalación se ha parado.





Previsiones para el levantamiento de las restricciones

Si las previsiones del alcalde se cumplen, la próxima semana se retomaría la desalación, pero continuarían las restricciones para el consumo humano: "En un mes podríamos volver a la normalidad con la dinámica que llevamos, teniendo en cuenta que primero el Consejo Insular de Aguas tiene que desalar el agua y, luego, esperar a un proceso de dilución que puede tardar unas semanas".

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha dado ya la orden de compra de agua embotellada para garantizar el consumo en el municipio, con una medida que no solo afecta a particulares, sino también a los negocios de La Guancha.

La medida no es nueva, pero, como recuerda Hernández, "el año pasado nos pasó en verano, pero venía más provocada por averías en la red que no localizábamos; siempre las tomábamos para garantizar que el suministro no falte en las viviendas". El primer edil insiste en que se trata de "la única salida sensata para evitar un corte general del suministro, que dejaría sin agua a toda la población, con las molestias que ello acarrearía".