La sorpresa de Joaquín Prat a la exmodelo arruinada en las 'colas del hambre': "Me estaba removiendo"

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día', ha protagonizado esta semana una de las noticias que seguramente recordará con más ilusión en la historia de su programa. No por el comienzo, sino por el final. El periodista de Mediaset entrevistó el pasado martes a una presentadora y exmodelo arruinada a causa de la crisis de la covid-19.

Tras contar en primera persona cómo habían sido sus últimos meses a través de un impactante relato y también como los problemas económicos habían derivado en verse obligada a acudir a las famosas 'colas del hambre', el programa le dio la buena noticia de que una empresaria estaba dispuesta a darle un puesto de trabajo.

Joaquín Prat entrevista a una compañera arruinada por la crisis

La protagonista de la historia no quiso desvelar su identidad, pero dio algunos datos como que tenía 55 años y nunca antes se había visto obligada a acudir a este tipo de ayuda, aprovechando para mandar un mensaje en el que subrayó que cada vez son más las personas que se están viendo obligadas a acudir a estos recursos. "Cada vez hay más gente en riesgo de pobreza extrema y más población vulnerable", explicaba el propio Joaquín Prat.

Una conocida presentadora arruinada tras quedarse viuda y no recibir ningún tipo de prestación, hasta tal punto que explicaba entre lágrimas, ha tenido que recurrir a 'las colas del hambre' “para poder llevarse algo a la boca” #CuatroAlDía15Dhttps://t.co/VGJzNrtzMW — Cuatro (@cuatro) December 15, 2020

Bajo el pseudónimo de María, sin mostrar su rostro y dando la espalda a la cámara, explicaba a las puertas de la Fundación Madrina el punto por el que estaba atravesando su vida en la actualidad: "No tengo trabajo, no recibo ningún tipo de prestación por parte del estado y me acabo de quedar viuda". En este sentido, la presentadora ha explicado que no tendría ningún problema en desvelar su identidad, pero que "le perjudicaría por temas personales que en algún momento la producción del programa lo sabrá".

Con base al currículum y a la experiencia que ha compartido con Joaquín Prat y los otros periodistas que estaban sentados en la mesa de tertulia del programa de Mediaset, estaríamos hablando de una persona con una amplia experiencia: "He sido modelo, he tenido mi propia agencia de dirección de casting, he sido azafata, intérprete y mentora".

La sorpresa que Joaquín Prat tenía preparada a su invitada

A pesar de sentirse joven con 55 años, 'Maria' ha explicado que muchas empresas no lo ven igual a la hora de contratar a una persona de su edad, y por ello buscar empleo es mucho más complicado. También ha señalado, que debido a su recorrido en televisión también es difícil encontrar empleo, ya que muchos no creen que esté pasando por esta situación.

Sin embargo, la producción de 'Cuatro al día' le tenía una grata sorpresa guardada para despedir la conexión, ya que tras escuchar sus palabras solicitando una oportunidad, el programa ha puesto en contacto a 'María' con una empresaria que estaba dispuesta a darle un empleo. "Estaba escuchando el testimonio de esta mujer y me estaba revolviendo por dentro". Unas palabras ante las que la protagonista de esta historia no ha podido ocultar la emoción. Un buen final que ya forma parte del programa de Joaquín Prat en Cuatro.

También te puede interesar

Desvelado el motivo por el que Joaquín Prat desapareció el miércoles de 'Cuatro al día'

La despedida más polémica de Joaquín Prat vista hasta el momento: "Hasta nunca"