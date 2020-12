El reproche de Joaquín Prat a Sánchez en Cuatro al Día por el Plan de Navidades: “Es ridículo”

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat, ha reprochado este viernes en directo el Plan de Navidad interpuesto por el ministerio de Sanidad. La cartera de Salvador Illa ha acordado en las últimas semanas seguir con esta dualidad en la toma de decisiones, lo que ha provocado que cada territorio tome las decisiones que estime oportunas.

Todo a raíz de que en las últimas jornadas la tendencia descendente de nuestro país haya bajado. España hace escasas semanas no superaba la incidencia acumulada de 200 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que ahora ha superado y que ha provocado que varias regiones, cinco en concreto, estén ya en lo que el Ministerio considera "riesgo extremo". País Vasco, Baleares, Valencia, Castilla La Mancha y Madrid, en concreto, son los territorios donde la incidencia acumulada en 250 por cada 100.000 habitantes.

Unos datos que han provocado la alarma de algunas autoridades sanitarias, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que ha alertado de que esta nueva tendencia nos puede hacer indicar estar a las puertas de una "tercera ola".

La Comunidad Valenciana, la más restrictiva

Estas cinco comunidades autónomas han ido endureciendo sus medidas de cara a las Navidades, que oficialmente arrancarán el próximo martes con el inicio de la Lotería de Navidad. La que mayores restricciones ha aplicado ha sido sin duda la comunidad valenciana, donde al gobierno de Ximo Puig ha limitado las reuniones familiares a un máximo de seis personas y ha adelantado el toque de queda hasta las 23:00 horas hasta el próximo 15 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre, donde se retrasa hasta las 00:00 horas.

Lo que sí sigue vigente, en cambio, es el cierre perimetral de la comunidad hasta el día 15 de enero, pero sin excepciones para la visita de familiares o allegados por las fechas navideñas. En la práctica, esto se traduce en que solo se permitirá entrar a la comunidad a aquellos que vuelvan a su residencia habitual.

Prat estalla por el Plan de Vacunación

Estas restricciones, no en vano, parecen no haber gustado demasiado al presentador de 'Cuatro al Día', quien ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez el caos al que ha sometido a gran parte de la opinión pública con la decisión de delegar en las comunidades autónomas. “Ver esta ceremonia de la confusión a mí me sonroja, por lo que puedan pensar otros países europeos u otros lugares del mundo. Es absolutamente ridículo estar así", ha estallado Prat.

La solución, ha explicado Prat, es la misma. "Las medidas para toda España igual, punto“, ha dicho Prat, harto de ver 17 navidades diferentes en nuestro país en función de donde residamos.

