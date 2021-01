Joaquín Prat señala a otro programa y se pronuncia sin cortarse: "Es mi objetivo"

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al Día', está a punto de cumplir dos años al frente del espacio de Mediaset. Será el próximo día 18 de febrero, una fecha marcada en rojo en el calendario para un programa que poco a poco se ha ido convirtiendo en una referencia informativa en las tardes de nuestra televisión.

En este sentido, el presentador ha acudido a un encuentro digital convocado por la productora del programa 'Unicorn Content', al que también ha acudido el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile: "Esta es una de las operaciones de las que más orgullosos estamos. Es de las apuestas que mejores resultados nos están dando".

El claro objetivo de Joaquín Prat

Sobre los objetivos que se marca para su tercer año en la parrilla de Cuatro, Joaquín Prat ha sido claro y no ha dudado en apuntar a 'La Sexta', más concretamente al programa presentado por Mamen Mendizábal. "Mi objetivo es comerle la tostada a 'Más vale tarde'", para luego explicar que mantienen una sana competencia: "Mamen me mandó un mensaje maravilloso cuando me dieron el programa. Tenemos sana competencia, aunque es verdad que ya no hablamos; pero tengo un inmenso respeto profesional y personal hacia ella y hacia todo el equipo de su programa".

El programa de Joaquín Prat, que compagina su dirección con su papel por las mañanas en el programa de Ana Rosa Quintana, se ha convertido en una auténtica referencias de las tardes informativas en nuestro país, donde se consigue mezclar información, análisis y opinión de una forma clara para el espectador.

Pero en los últimos meses, la tarea del programa ha sido muy complicada en ciertos momentos por culpa de la pandemia, ya que las malas noticias han sido protagonistas durante muchas tardes con Joaquín Prat delante de las cámaras de Mediaset. Así lo reconocía el presentador hace unas jornadas al despedirse. "Últimamente solo damos noticias de mierda", explicó el presentador con una frase que rápidamente dio la vuelta al país a través de las redes sociales. También, las opiniones del presentador han sido claves para la consolidación del producto, diciendo siempre lo que pensaba a través de su toque personal.

Ana Rosa Quintana, la gran oportunidad de Joaquín Prat

En 2009 llegó su gran oportunidad y pasó a formar parte del equipo de 'El Programa de Ana Rosa', donde sigue trabajando actualmente. Con el paso de los años, ha establecido una estrecha relación con Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas, por lo que son grandes compañeros y se refieren a él como 'el chico de Ana Rosa', mote que asegura no molestarle.

Desde entonces se ha puesto al frente de numerosos formatos como 'La noche en Paz', gala de Nochebuena en Telecinco, la que presenta junto a Paz Padilla y que, desde 2011, se llama 'El año en Paz'. Asimismo, durante el verano de 2013 llevó las riendas de 'Campamento de verano' y en septiembre de 2014 hizo de coach en el concurso infantil 'Pequeños gigantes'.

