Joaquín Prat pone en aprietos a José Bono con una temida pregunta sobre Sánchez: "Con todo respeto"

Joaquín Prat ha entrevistado este lunes en 'Cuatro al Día' al que fuese presidente del Congreso de los Diputados y presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con el que ha analizado las claves políticas y sociales de nuestro país. En este sentido, el tono de la entrevista se ha empezado a complicar cuando el presentador de Mediaset le ha hecho una pregunta sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La pregunta de Joaquín Prat a José Bono

La clave política de este comienzo de semana pasa por la salida del ministro de Sanidad, Salvador Illa, del Gobierno de Sánchez para centrarse en su papel de candidato del PSC en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. En este sentido, uno de los puntos más cuestionados por parte del resto de partido políticos ha sido la decisión del Ejecutivo respecto a que Illa no comparezca en la Cámara Baja para rendir cuentas de su gestión durante estos meses al frente de Sanidad.

Por ello, Joaquín Prat le ha querido preguntar a Bono si considera oportuno que no se rinda cuentas en la tribuna de la Cámara Baja en estos momentos tan complicados de la tercera ola. Ante la ausencia de Illa, Prat le ha preguntado sobre si Sánchez debería rendir cuentas de la gestión en el Congreso: "Mejor me lo pone, no debería ser el presidente el que de explicaciones sobre esto?"

La confusión entre Joaquín Prat y José Bono

"Lleva usted razón lo verdaderamente importante es la gente que pierde la vida y la tristeza de una pandemia. Estos son verdaderamente los temas importantes. Ahora, que el miércoles o el jueves sea Pedro o Juan el que asista a la Cámara Baja tiene poca importancia", ha explicado Bono.

"Con todo el respeto se lo digo, Pedro es el presidente del Gobierno, para eso le han elegido. Alguien tendrá que dar la cara y entiendo que sea el máximo responsable del Gobierno", ha apuntado Joaquín antes de despertar el enfado del político socialista

"¿Pero no me escucha usted? Si estoy diciéndole justamente eso. Quizá al estar hablando así y no en plató no llega mi voz. Le digo que lo verdaderamente importante en cuanto a la comparecencia es que el Gobierno haga presencia en el Congreso de los Diputados y que lo menos importante es que sea una persona u otra. Lo importante en cuanto a rendir cuentas es que se rindan las cuentas como ampara la ley y que comparezca quién tenga que comparecer. Eso es lo importante en ese ámbito, y luego usted y yo coincidíamos aunque puede que nos hayamos solapado y no nos hemos enterado", ha sentenciado el manchego.

