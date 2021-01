Paz Padilla toma una decisión sobre su vida profesional meses después de morir su marido: “Estoy acabando”

La presentadora de Telecinco, Paz Padilla, ha anunciado en este nuevo año que dará un cambio profesional a raíz de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, el pasado 19 de julio. Una noticia que pilló a todos por sorpresa después de que se descubriera que el abogado llevaba más de un año sufriendo en silencio las consecuencias de un tumor cerebral que, finalmente, terminó acabando con su vida.

La propia humorista gaditana mantuvo en secreto también la lucha de Vidal contra su larga enfermedad hasta el último momento. Algo de lo que habló en ‘Sábado Deluxe’: “Nos dijeron en Urgencias que había un tumor y que este era muy malo. Desde entonces he querido cambiar muchas cosas, como la alimentación, para saber si así mejoraba”, explicaba a Jorge Javier en septiembre.

Vídeo

Paz Padilla, caminando sola

Y es que la presentadora de 'Sálvame' no ha dejado de compartir en redes sociales cómo está afrontando unos meses tan duros tras decir adiós al que ha sido el amor de su vida. “Aprendiendo a caminar sola observando la belleza que me rodea, gracias a los miles de mensajes que escribisteis, mi única intención ayer fue mostrar lo que me ha ayudado, gracias por entenderlo y deseo que tengáis mucho amor en vuestras vidas”.

Además, contaba Paz cuál fue la promesa que le hizo de cara a este 2021: “Cada mañana encuentro consuelo en pensar que nos pudimos despedir y que nos volveremos a encontrar, esta noche tomaré las uvas, brindaré por ti y desearé ser feliz en el 21 como te prometí”.

La decisión profesional de Paz

Ahora, la presentadora de Mediaset ha confirmado que hace meses que tomó una decisión profesional que, a partir de las próximas semanas, puede cambiar su vida laboral: está a punto de terminar un libro sobre su experiencia: “Estoy acabando un libro en el que explico todo lo que me ha ayudado a mí para superar esta pérdida, mi forma de entender la muerte”, explicaba la humorista gaditana.

“Yo soy una persona con una gran capacidad de resiliencia y optimismo, pero eso no quiere decir que no tenga un gran dolor en el alma, una cosa no está reñida con la otra”, explica Padilla. Y es que, aunque continúe en Telecinco, la promoción del libro será un gran cambio y un soplo de aire fresco para la humorista.