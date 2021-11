Joaquín Prat da la sorpresa al confesar el tratamiento al que se ha sometido: "Me ha cambiado la vida"

Los retoques estéticos están a la orden del día. Hace unos años era un tema tabú pero cada vez son más los famosos o personas influyentes que se atreven a hablar abiertamente de las operaciones a las que se han sometido para cambiar algún aspecto físico con el que no estaban del todo contentos. Es un tema que cada día está más normalizado, pero que sigue generando mucha conversación cuando se hace público, sobre todo si el implicado en cuestión es un rostro conocido de la televisión.

Hace unas semanas, Carmen Alcayde hablaba abiertamente en 'Sálvame' de su paso por el quirófano en varias ocasiones. Junto al cirujano Luis Vecilla, explicaba con todo tipo de detalles sus retoques. En primer lugar habló de los ojos, tras una pregunta de Jorge Javier Vázquez. Alcayde confesaba que se realizaba un 'refrehs' cada cierto tiempo, con un poco de bótox para abrirse la mirada.

Por otro lado, tras sus embarazos se ha sometido a una abdominoplastia, por recomendación médica y en ese paso por quirófano aprovechó para subirse un poco el pecho, un retoque que tenía previsto para más adelante. Sin embargo, el cambio más llamativo en la actriz es su nariz, donde se ha realizado un retoque con el cirujano que operó a la reina Letizia. Un cambio realmente espectacular por el que pagó la cifra de, nada más y nada menos, que 25.000 euros. Una cifra considerada por Jorge Javier como "una salvajada", una opinión con la que han coincidido varios colaboradores, que se han quedado de piedra ante el precio de la intervención.





Joaquín Prat revela en 'Cuatro al día' el retoque estético al que se ha sometido

En esta ocasión, ha sido Joaquín Prat el que no se ha mordido la lengua. Antes de finalizar su programa, 'Cuatro al día', el presentador repasaba el contenido que va a tratar este viernes el espacio 'En el punto de mira' junto a una reportera del programa que visitaba el plató de Prat.





La compañera explicaba que el tema de esta semana son los retoques estéticos y sus peligros y preguntaba a los presentes en la mesa si alguno de ellos se había sometido alguna vez a ello. En ese momento, Prat no dudaba un segundo contestaba de manera afirmativa. Segundo después se sinceraba con sus compañeros diciendo: "Yo me puse pelo y oye, ¡qué maravilla!".

"Me ha cambiado la vida… ya no tengo que hacer ingeniería para ver cómo me puedo tapar la entrada… a mí me ha cambiado la vida desde el punto de vista estético”, decía sin ningún tapujo y muy orgulloso de la decisión que tomó en el pasado. Aún así, hacía un apunte importante, asegurando que acudió a "una clínica autorizada y reconocida", para no poner en duda la importante de realizar estos retoques en sitios dedicados a ellos que sean seguros y reconocidos.