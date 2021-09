Carmen Alcayde pone cifra al ‘dineral’ que se ha dejado en retoques estéticos: "Una salvajada"

La incorporación de Carmen Alcayde como colaboradora de 'Sálvame' ha revolucionado el plató de Telecinco. La presentadora es la gran apuesta de la nueva temporada del programa y desde que ha llegado no ha dejado de regalar grandes momentos, el último de ellos hablando, con todo lujo de detalles, de los retoques estéticos a los que se ha sometido, contando incluso el dinero que se ha gastado en ellos.

Carmen Alcayde llegaba a 'Sálvame' hace unos días para incorporarse como colaboradora del programa. La periodista cuenta con una larga trayectoria televisiva y ha pasado por distintas cadenas, aunque es especialmente recordada por haber presentado 'Aquí hay tomate' junto a Jorge Javier Vázquez. En los últimos años ha estado vinculada con la cadena autonómica Telemadrid, y en 2020 dio la sorpresa al convertirse en colaborador de 'Zapeando'. Sin embargo, desde Mediaset son conscientes de su repercusión y han querido traerla de vuelta en esta temporada.

Unos días después de su llegada al plató de las tardes de Telecinco, el programa ha contado con el cirujano Luis Vecilla como invitado, junto al cual Carmen ha explicado las operaciones estéticas a las que se ha sometido. La primera de ellas fue una rinoplastia. "Yo nunca tuve complejo pero nunca me cogían en los castings porque me salía del plano", ha contado Carmen, desvelando así el motivo de su primera intervención.

Continuando con el repaso, Jorge Javier le ha preguntado si se había hecho algo en los ojos, ya que viendo unas fotografías de la periodista hace unos años, el presentador notaba diferencias. Alcayde ha dicho entonces que suele hacer un 'refresh' cada cierto tiempo, "me abro un poco la mirada con un punto de bótox", explicaba.

Kiko Huesca





De manera más reciente se ha realizado una abdominoplastia, ya que, como ella misma ha detallado, "con los embarazos como que me quedó esto abierto y me dijeron como que con los años te puede crear una hernia". En dicha intervención aprovechó también para "subirse" un poco el pecho, un retoque que contaba con hacerse más adelante pero aprovechó dicho momento, ya que no quería volver a entrar en un quirófano.

Carmen Alcayde revela el precio de sus retoques estéticos

Pero lo que más ha llamado la atención ha sido el segundo retoque de nariz de Alcayde, realizado por el mismo cirujano que operó a la reina Letizia, y que le ha dejado una nariz espectacular para los presentes en el plató. Pero lo realmente espectacular ha sido el momento vivido a continuación, cuando la periodista ha revelado lo que le costó la intervención, nada más y nada menos que 25.000 euros. Una cifra considerada por Jorge Javier como "una salvajada", una opinión con la que han coincidido varios colaboradores, que se han quedado de piedra ante el precio de la intervención.

