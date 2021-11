Jorge Javier rompe su silencio y aclara sus comentadas imágenes en una discoteca: "No podía continuar así"

El pasado domingo, Jorge Javier Vázquez se vio obligado a suspender su obra de teatro 'Desmontando a Séneca' en Lorca (Murcia) por problemas de salud. Fue la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, quien informó a los seguidores del presentador de que no podría hacer su obra. Jorge Javier tenía planeado trasladarse a Lorca el pasado domingo para representar su obra en el Teatro Guerra. No obstante, parece que un problema de salud le impidió cumplir con sus compromisos profesionales. "Lamentamos tener que comunicar la suspensión de la actuación del presentador de televisión Jorge Javier por motivos de salud", comunica el Ayuntamiento Lorca desde su cuenta oficial de Twitter.

"A partir del lunes comenzará la devolución del coste de las mismas en las taquillas del teatro Guerra. Y, para aquellos que adquirieron las entradas a través de plataforma digital, será la empresa la que se ponga en contacto directo con los compradores para su reintegro", aseguraba la concejala de Cultura.

Asimismo, este contratiempo supuso que también se ausentara de 'Sábado Deluxe', espacio que iba a conducir el sábado 13 de noviembre y que terminó presentado María Patiño, y de 'Secret Story', donde fue Carlos Sobera quien tuvo que coger el relevo. Dado el revuelo, el presentador decidió aclarar el motivo por el que había tenido que cogerse una breve baja: "Que no cunda el pánico. Diez días fuera de servicio".

Sin embargo, salieron a la luz unas imágenes en las que el conductor del espacio de Telecinco se encontraba disfrutando de una fiesta en una discoteca de Madrid. Este vídeo ha dado mucho que hablar y ha ofendido a muchos de sus seguidores que le esperaban en Lorca. "Nosotros lo que sabemos es lo que nos llegó en la nota el viernes 12 de noviembre a las 13:00 horas. Según la compañía, la función se cancela por una afonía de Jorge Javier Vázquez y no se nos da más información", contaba el Teatro Guerra a la revista 'Semana'.

No es la primera vez que el presentador se coge una baja por motivos de salud, lo que cabreó todavía más a los ciudadanos de Lorca cuando se filtró el polémico vídeo. "Canceló en una ocasión por otro problema de salud, otra por la Covid-19 y, esta vez, por el problema de la voz. No nos parece oportuno que después de cancelar una función esté de fiesta", declaraban según el mencionado medio.

En las imágenes, difundidas el mismo domingo que tenía que estar al frente del 'Deluxe', se puede ver al comunicador de fiesta y cantando de la mano de un drag queen de la fiesta Loco Bongo celebrada en el teatro Barceló de Madrid. "Bailó, cantó y disfrutó de la fiesta como todos los que estábamos allí. Lo que pasa es que todas las miradas se centraron en él nada más verlo, como es lógico", confiesa una testigo que se encontraba en la misma fiesta para 'Semana'.

"Me reincorporo la semana que viene"

Como consecuencia, el presentador de Telecinco ha querido dar más detalles sobre el problema de salud que le impide asistir a su puesto de trabajo para dar su versión de los hechos y justificar su presencia en la mencionada fiesta. "Me han detectado una laringitis aguda y me han recomendado descansar y no forzar la voz con las cuatro horas de directo y las funciones", contaba al mencionado medio.

"Estaré toda la semana fuera. No voy a hacer televisión. Me han recomendado 10 días de descanso relativo de la voz. Llevaba tres semanas muy tocado y acababa los programas agotadísimo. No podía continuar así, si no paraba me dijeron que el problema podía convertirse en crónico", agregaba, dejando clara la razón por la que estará unos días sin ponerse al frente de 'Sálvame', 'Secret Story' y 'Sábado Deluxe'.

Asimismo, ha querido defenderse ante todos aquellos que cuestionan su estado de salud: "Era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18:00 y salí a las 21:00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22:00 ya estaba en la cama. Los vídeos pueden ser muy llamativos, pero cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar".

"Pero en uno de los vídeos se te ve cantando", remarcan en 'Semana'. "Bueno cantando… hijo, cantando… Vida normal me vais a ver hacer. Ahora lo que tengo que hacer es esperar, pero no me voy a quedar en casa. En principio me reincorporo la semana que viene, pero todo depende de mi evolución. Nada está claro ahora mismo", zanjaba Jorge Javier.