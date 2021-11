Joaquín Prat reabre el debate y deja clara su postura sobre la vacunación obligatoria: "No nos olvidemos"

Los datos de la pandemia en los últimos días están mostrando los indicadores al alza en España. La incidencia acumulada a 14 días ha aumentado en un 80% desde que empezó el mes de noviembre y ante esta situación, ciudadanos y expertos se preguntan si viene una nueva ola y que va a pasar de cara a las fechas navideñas que se acercan.

En los distintos programas de televisión, no dudan en contactar con epidemiólogos que hablan abiertamente de lo que puede ocurrir en los próximos días, pero sobre todo, piden prudencia y que no se relajen las medidas sanitarias. En 'Cuatro al día', han hablado con Robert Güerru, médico del Hospital del Mar que ha querido centrar su discurso en las vacunas. El experto ha destacado la importancia de la vacunación en la población y se ha pronunciado sobre el debate de la vacunación obligatoria que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días.

"Yo creo que obligar a algo tan personal como es la vacunación, es algo muy complicado, creo que éticamente es difícil y creo, además, que no es legal. Tenemos que intentar convencer por la vía de los hechos. Está claro que la vacunación es lo que nos va a ayudar a salir de esto", eran las palabras de Güerru.

Tras la entrevista, Joaquín Prat tomaba la palabra y daba comienzo a la tertulia con sus compañeros de mesa, realizando unas declaraciones que generaban polémica. "Yo sé que Risto defendía ayer en su programa algo así como ‘arrinconar’ a los no vacunados", apuntaba el presentador sobre las palabras de su compañero.

Joaquín Prat abre el debate sobre la vacunación obligatoria en 'Cuatro al día'

Sin embargo, Prat decía: "yo no puedo estar más lejos de esa opinión. Hay que tener en cuenta que la vacuna no es obligatoria, tú no puedes aislar a la gente que, asumiendo el riesgo del que hablaba el doctor, y sabiendo lo que hay, porque es gente leída, no estamos hablando de antivacunas, es gente que decide voluntariamente no vacunarse, no los puedes aislar".





Una de sus colaboradores, Esther Palomera, se mostraba contraria a la opinión del presentador y le decía: "Si aislar significa exigir el pasaporte covid para que no puedan entrar en lugares públicos, yo estoy absolutamente de acuerdo. Efectivamente no se puede instaurar como obligatoria la vacunación en este país, aunque hay dudas en situación de pandemia, tendría dudas de constitucionalidad, pero lo que bajo ningún concepto existe es el derecho a contagiar. Es decir, si la vacuna si hubiera ofrecido a los españoles de forma restringida no hubiera sido de forma universal y gratuita".

Prat añadía un apunte, recordando que puedes estar vacunado y contagiar pero Palomera insistía y ponía los datos sobre la mesa, "el 80% de los ingresados en UCI son personas no vacunadas". Un debate que continuaba en el plató de Cuatro.

Joaquín Prat, contundente: “No podemos aislar a las personas que no estén vacunadas” https://t.co/iEnnrnhdCv — Cuatro (@cuatro) November 17, 2021