La indirecta de Isabel Rábago a Pedro Sánchez si recibiera un mensaje suyo como Jorge Javier Vázquez

Isabel Rábago, periodista y colaboradora de programas de Telecinco como 'Viva la vida' o 'Supervivientes' ha vuelto comentar la actualidad política, pero en esta ocasión ha sido a través de sus redes sociales. Rábago ha aprovechado la tertulia en la que estaba participando junto a sus compañeros de 'Ya es mediodía', programa presentado por Sonsoles Ónega para mandar un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presentador de Mediaset, Jorge Javier Vázquez, ha reconocido en más de una ocasión que recibió la llamada del líder del Ejecutivo. De todos es conocidos la buena relación y la sintonía que existe entre el presentador de 'Sálvame' con el Partido Socialista y también con Unidas Podemos, hasta llegar al punto de intercambiar alguna llamada telefónica y también mensajes. Sobre esta situación, en la mesa de 'Ya es mediodía' se estaba comentando la noticia de que el presentador de Mediaset había recibido un mensaje de Sánchez después de su bronca con Belén Esteban en el plató de 'Sábado Deluxe'. En este sentido, Rábago ha explicado qué haría si recibiese la llamada del presidente socialista.

El mensaje de Rábago a Pedro Sánchez

"Yo recibo un mensaje de Pedro Sánchez y le bloqueo". Ante esta afirmación, la presentadora, Sonsoles Ónega, le ha pedido a Rábago que si recibe una llamada de Sánchez antes de bloquearle le pase el móvil para tenerlo guardado en su agenda. "Si tú te quieres hablar con él, yo no. Yo le preguntaría por su vida privada que es lo único que me interesa. Si me invita a Moncloa sí que hablo con él", ha concluido la colaboradora.

Lo tengo clarísimo. “A mí Pedro Sánchez me manda un mensaje al teléfono y le bloqueo. A mí ese señor no tiene nada que decirme. No quiero hablar con él. No le ajunto” ��⬇️⬇️ pic.twitter.com/LEO0nnI97G — Isabel Rábago ���� (@RABAGOISABEL) July 7, 2020

Las críticas de Rábago a la gestión del Gobierno

La colaboradora de Telecinco ha sido muy crítica en las últimas semanas con el Gobierno, tanto con el presidente, Pedro Sánchez, como con el vicepresidente, Pablo Iglesias. La periodista, una de las más conocidas en programas como 'Viva la Vida' o 'Supervivientes', ha compartido en sus redes sociales, en más de una ocasión, sus críticas hacia varios miembros del Gobierno, como es el caso del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. En este sentido, hace varias semanas compartió una imagen de la puerta del chalé de Pablo Iglesias, criticando la gran presencia policial que se ha instaurado en las inmediaciones de la casa del vicepresidente del Gobierno por las protestas que se producen en sus alrededores.

Pablemos se pasó años gritando eso de que "la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos, la casta”.



Hoy blinda su casoplón con una unidad de élite de la Guardia Civil. #SíSePuedepic.twitter.com/cRMTSuBDDi — Isabel Rábago ���� (@RABAGOISABEL) June 16, 2020

En este sentido, Rábago ha utilizado esta foto para recordar palabras de Iglesias pronunciadas en el pasado y también para mostrar su opinión sobre esta gran presencia policial en Galapagar: "Pablemos se pasó años gritando eso de que "la policía no protege a la gente, son matones al servicio de los ricos, la casta". Hoy blinda su casoplón con una unidad de élite de la Guardia Civil".

También te puede interesar

Isabel Rábago desvela el verdadero propósito de la entrevista de Ferreras a Sánchez

El baño de realidad de Isabel Rábago a Pablo Iglesias por esta imagen en la puerta de su chalé