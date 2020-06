Risto desvela qué le dijo Jorge Javier Vázquez tras imitarle con su mujer

A estas alturas deben de ser pocos los que no sepan sobre lo sucedido la semana pasada entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. La bronca entre ambos tras una entrevista en el 'Sálvame Deluxe' donde Esteban criticó las medidas del Gobierno en la crisis del coronavirus, y afirmó que Jorge Javier vivía alejado de lo que vivía día a día una persona corriente. Estas declaraciones hicieron estallar al presentador de Mediaset que cargaba contra su colaboradora, la humillaba y abandonaba el plató: "No te lo voy a consentir", decía muy enfadado.

Después de que el choque entre ambos fuera lo más comentado de ese fin de semana, 'Sálvame' supo como hacerlo para mantener enganchada a la audiencia durante toda la semana con el mismo tema. El lunes analizaron lo sucedido y pusieron unas primeras palabras de Belén: "No me arrepiento de nada", decía la de San Blas. El martes organizaron una 'cumbre de paz' en el plató donde ambos protagonistas se reencontraban y daban sus argumentos: "Ya no eres la princesa del pueblo. El pueblo no vive en un chalet con piscina ni pernocta con Rosalía", le echaba en cara Jorge Javier.

El asunto estuvo ocupando horas de programación, con Jorge Javier Vázquez como protagonista. El filólogo catalán no dudó en cargar en repetidas veces contra Vox y Santiago Abascal, volviendo a protagonizar una nueva bronca con su colaborador Antonio Montero: "No utilizo la palabra 'fascismo' con mucha gratuidad, se la dedico a quienes se la merecen y fascismo es igual a Vox, es que no hay otra...", defendía el presentador mientras que Montero le respondía: "Fascismo eres tú".

Finalmente, todos estos hechos tenían su conclusión en el programa 'La última cena' del viernes, donde Jorge Javier y Belén Esteban eran los encargados en preparar la cena para sus compañeros. Un programa donde ambos se mostraron muy cariñosos y enterraron el hacha de guerra después de repasar todos los años que han estado juntos trabajando en Telecinco.

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban vivieron una emocionante noche en 'La última cena'Mediaset España

Risto Mejide y Laura Escanes se mofan de Jorge Javier y su polémica con Belén Esteban

Este enfrentamiento con tintes políticos entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez ha sido seguido por mucho público, como si de una serie con entidad propia se tratase. Así 'Sálvame' ha visto subir sus datos de audiencia en la última semana, aumentando así el margen con sus competidores. También vivió este efecto 'La última cena', que se convirtió en la entrega más vista desde su estreno hace un par de meses.

Entre el público que ha estado enganchado a este 'culebrón' se encuentran la pareja formada por Risto Mejide y Laura Escanes. El presentador de 'Todo es mentira', compartía en redes sociales un vídeo que pronto se convertiría en viral. Aprovechando una de las funcionalidades de la aplicación de moda entre los jóvenes, Tik Tok, el matrimonio aparecía emulando uno de los momentos que vivieron en 'La última cena' la de San Blas y Jorge Javier. Mejide imitando a Jorge Javier, y la influencer a Belén al comienzo del programa causaban furor entre sus seguidores.

No han querido pasar este lunes en 'Todo es mentira', la oportunidad de comentar el vídeo en redes de su presentador. Sus colaboradores introduccían lo sucedido para sorpresa de Risto que dejaba entrever que había hecho el vídeo por insistencia de su mujer, sin ganas, y después de varios intentos: "Esto fue el resultado de repetirlo unas 512 veces. El efecto este de doblaje yo pensaba que era más fácil y es complicadísimo", explicaba sobre el funcionamiento de Tik Tok. "Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer, yo no quería hacerlo pero no había más", terminaba confesando el motivo que le había llevado a hacerlo.

Para acabar, y después de que el vídeo se hiciese viral en las redes sociales, el presentador de 'Todo es mentira' revelaba que el vídeo había llegado al propio Jorge Javier, del que recibió un mensaje: "Simplemente me dijo: me descojono".

