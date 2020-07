Jorge Javier Vázquez desvela por qué tiene tanto miedo de Díaz Ayuso

El presentador de 'Sálvame' y otros espacios de Telecinco como 'Supervivientes' o 'La casa fuerte', Jorge Javier Vázquez, se ha pronunciado sobre la situación política actual y sobre los conflictos que han tenido lugar en sus programas en los últimos meses por culpa de la política. Todos recuerdan el conflicto que tuvo lugar hace varias semanas con Belén Esteban en el plató de 'Sábado Deluxe', una bronca que terminó con el presentador abandonando el plató.

El análisis político de Jorge Javier Vázquez

Sobre todos estos temas, Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado en una entrevista en la radio catalana, Rac1, más concretamente en el programa 'El món'. Durante la charla, el presentador de Mediaset ha comentado capítulos del pasado como la vez que Pedro Sánchez le llamó en 2014 con motivo de la prohibición del Toro de la Vega. En este contexto, Jorge Javier Vázquez ha explicado cuál es su relación con el Partido Socialista: "No solo no molesta que me relacionen con el PSOE, sino que si hubiera elecciones, votaría por PSOE-Unidas Podemos".

En este sentido, Jorge Javier ha explicado que está encantado con el Gobierno de coalición que han formado Sánchez e Iglesias. También ha aprovechado para lanzar un mensaje al líder del Partido Popular, Pablo Casado, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Estoy feliz con este gobierno. Doy gracias de que no estén los otros en el gobierno. No puedo imaginar un país gobernado por Casado. Pero puede suceder porque en Madrid está Díaz Ayuso".

El mensaje de Jorge Javier Vázquez a Belén Esteban

A pesar de que su programa no tiene nada que ver con la actualidad política, Jorge Javier Vázquez ha reconocido en esta entrevista que no puede hacer un programa de cinco horas diarias sin estar pendiente de lo que pasa fuera. Sobre las polémicas en plató con colaboradores como Belén Estaban o Antonio Montero, el presentador también ha querido lanzar una autocrítica: "Lo que me da rabia es que nos quejamos muchísimos de los políticos y a veces el plató parecía el parlamento. Me da rabia no haber podido controlarme o evitar el momento bronco", dice, cuando luego "no tenemos ningún problema".

Ha hecho más oposición al Gobierno aquí Belén Esteban que todo el PP durante la crisis del coronavirus.

El dictador de Badalona, Jorge Javier, demostrando machismo y malas formas. Representa bien a la izquierda: histriónico, totalitario y maleducadopic.twitter.com/vLp5apPrRP — T3RCIO 4.0 ���� (@tercio_t4) June 20, 2020

Sobre la 'bronca' con Belén Esteban, que tuvo una importante repercusión mediática, el presentador se queda con la anécdota y con la buena relación que ha reinado en los últimos años con la colaboradora de televisión, explicado que él es una de las personas que mejor conoce a la ex de Jesulín en toda España: "La conozco mejor que se conoce ella misma", dice el conductor, que explica que no han hablado fuera del plató desde el martes en que tuvo lugar la "cumbre de la paz".

