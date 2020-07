Jorge Javier Vázquez se enfrenta a su pasado y explica cuál es su principal sueño truncado

Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros televisivos del momento. El presentador de Telecinco ha estado muy presente en la última semana en la crónica social por su polémica entrevista con Belén Esteban en 'Sábado Deluxe', en la que mostró su oposición a las ideas políticas que la colaboradora de Mediaset mostró en su primera entrevista en un plató de televisión tras el confinamiento.

En este sentido, todos los seguidores de Jorge Javier Vázquez esperaban muy atentamente su blog de 'Lecturas' para conocer más detalles de su comportamiento en esta entrevista y también para conocer el punto en el que se encuentra su relación con la exmujer de Jesulín de Ubrique. Pero, el presentador ha ido más allá y se ha sincerado con todos sus seguidores explicando algunos secretos de su pasado y también algunos deseos que tiene y que están relacionados de forma directa con su familia y con su trabajo.

La reflexión de Jorge Javier Vázquez

El presentador de Mediaset ha querido hablar de su padre, una persona muy importante para él y que siempre está presente en todos sus pasos. Para ello, se ha referido a su torpeza en la cocina y a la capacidad que tenía su padre para arreglarlo todo: "No sé hacer nada en la cocina. Nada es nada. Tengo muy mala mano en general, que es algo que a mi padre le daba una rabia tremenda. Él sabía arreglarlo todo, y se lo llevaban los demonios cuando yo demostraba mi torpeza ante cualquier imprevisto doméstico".

#Blog@jjaviervazquez: "Me gustaría que mi padre viera que no me ha ido tan mal en la vida"https://t.co/HjDXQU8BwIpic.twitter.com/Cjoh44XT3F — Lecturas (@Lecturas) July 2, 2020

Jorge Javier Vázquez también se ha referido a cómo era la relación con él, sobre todo cuando tenía que aprender algo: "Simplemente es que él era muy mal profesor y tenía poca paciencia.También es verdad que mis hermanas y yo éramos alumnos poco aventajados y tampoco le poníamos mucho interés porque sabíamos que él acabaría cabreándose por algún motivo y lamentándose por tener unos hijos tan torpes y poco cooperadores".

El sueño truncado de Jorge Javier Vázquez

Por último, el reconocido presentador de programas como 'Sálvame' o 'Supervivientes' ha subrayado que le encantaría que su padre estuviese aquí para compartir con él lo bien que le va en la vida: "Ahora me gustaría que mi padre estuviera vivo para que viera que tampoco me ha ido tan mal en la vida. Se murió cuando estaba en su mejor momento: más pasota, menos sufridor, más disfrutón. Me da la sensación de que nos debemos años de risas. He heredado ese pronto suyo que tan poco me gustaba. Lo que son las cosas, en esas ocasiones me veo reflejado en él".

De esta manera, Jorge Javier se ha abierto y ha explicado un nuevo capítulo de su vida, algo que suele hacer cada vez que abre su blog en 'Lecturas'. El presentador vive uno de sus mejores momentos profesionales con multitud de proyectos y con mucha presencia en televisión, siendo uno de los rostros más conocidos de Mediaset.

También te puede interesar

Jorge Javier habla alto y claro sobre el futuro de Belén Esteban

La rotunda opinión de Isabel Díaz Ayuso sobre Jorge Javier Vázquez tras su polémica con Belén Esteban