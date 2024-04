Línea Editorial COPE: Los orígenes de la polarización

Pedro Sánchez ha sido el protagonista del inicio de la campaña catalana, pero no de la forma prevista. La incógnita de cómo van a influir los movimientos del presidente en estas elecciones introducen un elemento de incertidumbre que obliga a recalibrar completamente la situación. Según los sondeos, el PSC partía de una situación de cierta ventaja sobre Junts y Puigdemont, con la que parecía tener difícil, pero no imposible, formar gobierno. Al margen de que sumen o no los dos principales partidos nacionalistas, ambos son socios de Sánchez en Madrid, y estarían en una posición de fuerza para reclamar la Generalitat a cambio, salvo triunfo incontestable de Illa.

Todas las opciones están abiertas. Después de unas elecciones vascas en tono de guante blanco, llega la campaña catalana con menos decibelios en décadas, y con la cuestión independentista desinflada. Es la gran paradoja de que se viva una sensación de calma en pleno epicentro de la polarización que ha inundado España. Oír hablar ayer al propio Puigdemont de “crisis políticas inacabables” en Madrid hubiera resultado cómico, de no ser triste y dramático. Sánchez ha rebajado el suflé nacionalista a costa de darle al secesionismo lo que pedía y de generar crispación en el resto del país por puros cálculos partidistas. La ruptura de los consensos básicos es en gran medida responsable de ese clima irrespirable en la política nacional, pero no hay un mínimo atisbo de autocrítica al respecto por parte de Sánchez.