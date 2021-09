Iker Jiménez da la sorpresa al abandonar uno de sus proyectos de mayor éxito: "Decisión personal"

El presentador Iker Jiménez ha vuelto a 'Cuarto Milenio' junto a Carmen Porter arrancando la nueva temporada televisa en Cuatro. Lo ha hecho con un documental de dos horas analizando la teoría oficial del envenenamiento masivo del aceite de colza. Sin embargo, no todo son buenas noticias, días más tardes, Jiménez ha anunciado el final de otro de sus grandes proyectos junto a su compañera Porter.





Jiménez ha dejado un mensaje en sus redes sociales que arranca diciendo: "Hoy es viernes sin #MilenioLive Pero no os preocupéis amigos de La Tribu, Una noche medio de fiebre, me metí en el estudio alma y me puse a ver la mesa de mezclas. Era un estudio solo para sonido. Y era 2018. Entonces algo se me ocurrió", escribía en su cuenta de Twitter.

El presentador explicaba entonces como nació el proyecto 'Milenio Live'. Por qué no poner tres cámaras y conectarlas al estudio como un set de radio y tv/youtube a la vez. Pero la gran innovación fue esa. ¿Por qué no conectar por skype los móviles de nuestros corresponsales y entrar en vivo casi como un carrusel del misterio, la historia y la investigación? Y sentí el "eureka"". Ha explicado entonces como él mismo manejaba las mezclas y el sonido, teniendo el control de las cámaras, "nunca se había hecho algo así en nuestro mundillo. Conexiones intercalándose en vivo desde lugares conectado por un estudio en casa", apuntaba.

Llegaba entonces un momento emotivo en el que recordaba lo bien que funcionó. "Y fue un éxito. Jamás un programa hecho en casa con este concepto se había encaramado en TT en primer lugar en la red. Vaya experiencia. Vivimos de todo. El nivel de exigencia cada viernes, bien lo saben Diego y Guillermo, era tremendo". Tenía tiempo también para recordar lo vivido durante la pandemia y para agradecer a todos los que han formado parte del "sueño digital".

Iker Jiménez dice adiós a uno de sus proyectos junto a Carmen Porter

Sin embargo, tras tantas palabras bonitas, Iker anunciaba el final de 'Milenio Live'. "He venido a esta vida a explorar. A buscar. Sentía que ya estaba el camino hecho. 3 años. Casi 200 programas. Mil historias de amistad y misterio. Un lenguaje audiovisual pionero. Ya lo hemos hecho. Ya lo habéis hecho. Y mi perspectiva es que vendrán nuevas aventuras. Nuevos retos en lo que dar lo mejor de uno mismo. Para mí el éxito es explorar, sondear, probar. Aventurarse en nuevos mundos. Así he sido siempre. Y os prometo sorpresas. Algunos lo entenderán y otros no. Ahí quedará #MilenioLive en la red, para siempre. Para no olvidarlo jamás", eran sus palabras para anunciar que el proyecto termina.

Lo justifica diciendo que "es una decisión personal. Como tantas en mi vida. Donde cambié de rumbo en pleno éxito. Ese es mi espíritu. Gracias a los que confiaron y a los que confiarán. Tras tres noches sin dormir, sin salir casi del Estudio Alma, le dije a Carmen "creo que he dado con la tecla de algo", y ese algo nos ha dado tres años maravillosos".

