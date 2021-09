Iker Jiménez le cuenta claramente a Sonsoles Ónega cuál será su futuro: "Llevamos tres años"

'Cuarto Milenio' vuelve este domingo a Cuatro. Tras diecisiete temporadas en emisión, Iker Jiménez se pone un año más al frente del formato para ahondar y exponer la historia detrás de hechos inexplicables. De hecho, ha sido este jueves en 'Ya es Mediodía' donde el conductor del espacio de Cuatro ha contado a Sonsoles Ónega algunas de las claves de esta nueva temporada.

El programa arrancará con el documental 'El Síndrome', que expondrá las consecuencias del denominado Síndrome Tóxico en España en mayo de 1981, que significó un antes y un después en nuestro país al convertirse en la mayor crisis sanitaria por intoxicación alimentaria. Fueron más de 20.000 personas las que se vieron afectadas por este 'síndrome' y más de 3.800 fallecieron por causas directas e indirectas del mismo.





Iker Jiménez desgrana las claves del futuro de 'Cuarto Milenio'

Como ya venimos contando, el presentador del programa ha contado a Sonsoles Ónega algunas de las claves del documental que se estrenará este domingo. "Una cosa que pasó hace 40 años", ha asegurado Jiménez. "Mensajes de políticos, de científicos, de 'no pasa nada, esto es una gripe'. Sin embargo, esto fue más que una gripe", ha señalado el periodista.

No obstante, la mayor revelación que ha hecho es que "este grupo humilde de periodistas" ha estado trabajando el el documental durante "tres años" y ha hecho referencia directa a todos los profesionales que han trabajado en la producción del mismo, que además fueron los mismos "que nos informaron de lo que venía con el covid", ha añadido Iker Jiménez.





Un documental en el que participan científicos que durante aquellos años no dudaron en ir contra la verdad a la que todo el mundo se ajustaba. Tal y como han dejado saber, el documental ha llevado tres años de investigación, además de 800 horas de grabación y cientos de entrevistas a personas afectadas, científicos y expertos, así como políticos que estaban al frente durante la época del 'Síndrome Tóxico'.

En declaraciones recogidas por Cuatro, Iker Jiménez ha apuntado que "existen líneas de investigación que son irreconciliables 40 años después".





"Hay bloques de médicos de gran prestigio que no están de acuerdo con qué se produjo el envenenamiento masivo con miles de afectados y centenares de muertos en nuestro país", ha señalado. "El 'Síndrome Tóxico' ocurrido en España es una enfermedad única que no hubo antes ni después, y cuyo agente tóxico no ha sido descubierto hoy".

De hecho, entre los participantes del documental se encuentran algunas de las personas que durante aquellos años se negaron a seguir la línea oficial y no dudaron en hablar de la verdad. "Estamos ante una historia absolutamente paralela ocurrida solo en nuestro país y cuyos secretos duermen todavía en archivos en Atlanta. Y lo que hemos hecho es lo más incómodo: exponer las diferentes teorías con científicos que las defienden y sus argumentos".