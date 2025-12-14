14 DIC 2025 | Tiempo de Juego en la Historia
Esta semana el historiador José Luis Corral nos habla de la batalla de Nordlingen, la última gran victoria de los tercios españoles.
Teresa Vasallo Fernández
Publicado el
1 min lectura8:40 min escucha
