Iker Jiménez se muestra muy crítico y dedica unas inesperadas palabras a Fernando Simón: "Hemos tragado"

Iker Jiménez y Carmen Porter se preparan para enfrentarse a la nueva temporada televisiva. La pareja de presentadores volverán a la parrilla de Cuatro con 'El síndrome', un documental de dos horas en el que el equipo del programa analiza la teoría oficial del envenenamiento masivo del aceite de colza. En primer lugar, los comunicadora han opinado que esa pandemia de los años 80 tiene "muchos paralelismos" con la del coronavirus. A raíz de esto, el presentador ha reconocido que esta investigación es lo que le ayudó a advertir a los espectadores de la gravedad real de la covid-19.

Con la llegada de la pandemia, Jiménez dedicó tdo su tiempo a investigar el virus en 'Cuarto Milenio',lo que le llevó a hacerse con otro espacio en Mediaset dedicado solo a ello, 'Horizonte', anteriormente llamado 'Informe covid'. Como consecuencia, el conductor del espacio fue muy criticado, dado que muchos le acusaban de alarmista. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón y ha corroborado algunas de sus teorías como que el virus se transmite, en mayor parte, por aerosoles, lo que aseguraron sus expertos.

Como consecuencia, en su vuelta, Porter y Jiménez no han podido evitar opinar respecto a la situación actual de la pandemia: "Creo que la gente se ha creído que la pandemia ya se ha acabado en verano: botellones, playas... Estamos viendo que hay gente que se muere todos los días, y nosotros tenemos amigos con la vacuna puesta y que están mal. No hemos aprendido nada", se lamentaba la comunicadora, según Ecoteuve.

"Hay un desconcierto muy grande", agregaba el conductor del espacio de Cuatro. "Hemos visto en la tele consejos que no sé de dónde se han sacado, quizás pensando en que somos muy manipuladores, no lo sé", agregaba, lanzando una primera pulla a Fernando Simón.









"El hombre de la ciencia de este país"

"El día que hablamos de la variante delta en Horizonte, el hombre de la ciencia de este país, nos dijo que iba a ser minoritaria y marginal, y hoy es un 94% de los casos. Para ser marginal un 94%, no sé, es fuerte", continuaba diciendo Jiménez. "También iba a ser marginal la británica, dos o tres casos, y no pasaba nada. Somos un país que hemos tragado que no se necesitaban mascarillas porque no había. Se ha dicho y no ha pasado nada", apuntaba el periodista.

"El otro día vi en las noticias la cifra de muertos e, inmediatamente después, la Junta de Andalucía pedía que se amplíe el aforo en el fútbol", agregaba el presentador, aparentemente indignado. "No entendemos el virus, señores. El político y el diputado no sabe por qué se comporta así o con qué animal llega", señalaba.

A raíz de esto, Porter y Jiménez han pedido que "sigamos cuidándonos". "La mascarilla nos va a seguir acompañando bastante tiempo, tenemos que seguir viviendo, no nos queda otra", zanjaban, dejando claro que todavía queda tiempo antes de volver a la antigua normalidad. Un tema que, seguramente, traten en las próximas entregas del programa de Cuatro.