La inesperada reflexión personal de Iker Jiménez que sorprende a sus seguidores: "Gracias por vuestro apoyo"

Iker Jiménez es un popular presentador de Mediaset. Desde muy joven tuvo clara su vocación y, tras licenciarse en Periodismo, comenzó a tener sus primeros contactos con los medios de comunicación. Al periodista se le ha visto al frente de espacios como 'Milenio 3', 'Universo Iker', 'La Otra Dimensión' (Antena 3), 'Cuarto Milenio' (Cuatro) y 'Horizonte' (Telecinco, Cuatro). Asimismo, tiene su propio canal de YouTube. Todos ellos los ha presentador junto a Carmen Porter, su mujer, quien también se ha convertido en su fiel compañera en la pantalla.

Actualmente, Iker Jiménez y Carmen Porter se preparan para enfrentarse a la nueva temporada televisiva. La pareja de presentadores volverán a la parrilla de Cuatro con 'El síndrome', un documental de dos horas en el que el equipo del programa analiza la teoría oficial del envenenamiento masivo del aceite de colza. Asimismo, volverán a ponerse al frente de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' cada semana.

Aunque siempre ha reconocido que las historias de misterio y lo paranormal son sus grandes aficiones, ha desvelado, a través de sus redes sociales, otras de las actividades a la que le gusta dedicar su tiempo libre. El comunicador ha compartido lo que estuvo haciendo durante la madrugada del martes. Tal y como ha mostrado a sus seguidores le gusta dedicar tiempo a "componer" y "mezclar sonidos".

"Ni en lo más hondo de la madrugada dejo de componer. De mezclar sonidos. De probar acordes. Se ha convertido en una droga. ¿Tiene cura doctor? La verdad es que no deseo desengancharme. En absoluto", comenzaba diciendo el conductor del espacio de Cuatro, dejando claro que, en su tiempo libre, también le gusta producir su propia música.









"Pocas veces he sido tan feliz"

"Y no solo eso, las músicas que escucho ya no me parecen lo mismo. Escucho otras cosas y matices. Como un universo nuevo. Como una parabólica dormida desde siempre hubiese empezado a otear otro cosmos", agregaba.

"He vuelto también a escuchar música clásica de grandes maestros. Y a todos mis maestros de la electrónica. Y me estremezco en el eureka de cada arpegio. Muchas veces no sé como surge la magia. Pero buscarla se ha convertido en una exploración que para mí es un profundo enigma del alma", confesaba el comunicador.

"Pocas veces he sido tan feliz. Gracias por vuestro apoyo. ¿A alguien le ha pasado?", zanjaba, dejando claro que estaba muy feliz al poder dedicar unas horas a otra de sus grandes aficiones. "Estoy con el ipad en la cama... genial", señalaba, dejando claro que le quedaban horas todavía despierto.

"Me alegra saber que alguien que admiro comparte la pasión por crear música" o "Enhorabuena. Si necesitas un músico colaborador, aquí estoy", le decían algunos de sus fans.