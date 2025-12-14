Fran Perea: "A veces siento que tengo que hacer un poquito más que otro por haber sido Marcos Serrano"

El actor y cantante Fran Perea ha repasado su carrera y sus proyectos actuales en el programa ‘Fin de Semana’. El artista dirige la obra “Yo Sostenido”, una tragicomedia musical protagonizada por Víctor Elías, que ya va por su tercera temporada en los Teatros Luchana de Madrid. “Era impensable, esto lo hicimos para un par de meses que Víctor tenía libre hace tres años y aquí estamos”, ha comentado Perea, quien avanza que es “muy probable” que la obra prorrogue sus funciones a febrero, marzo y abril gracias al “apoyo del público”.

Una familia más allá de la pantalla

Uno de los grandes hitos de su carrera fue la serie “Los Serrano”, que se extendió durante 147 capítulos en 8 temporadas. Perea ha recordado el vínculo especial que se forjó entre el reparto, que incluía a actores como Antonio Resines, Belén Rueda, Jesús Bonilla o el propio Víctor Elías. Según el actor, el éxito fue un factor clave que les “permitió tener muchas horas para estar juntos y creando”. Además, ha señalado que supieron cuidarse mutuamente a lo largo de los años: “Siempre hay un mensajito, una compañía, un cariño”. Tanto es así que ha confirmado que los actores comparten un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto.

En este sentido, Víctor Elías, quien interpretaba a su hermano en la ficción, ha afirmado en el programa que el reparto fue para él “una auténtica familia” que le ha “sostenido”. Una idea que Perea ha reforzado al asegurar que en el set se juntó “un grupo de gente que encajábamos, de alguna manera, fue un buen casting”. Aunque cada uno “pasó sus miserias en aquel momento”, como el propio Elías, cuya vida “se desmoronaba” mientras triunfaba en televisión, el elenco siempre encontró apoyo mutuo.

De hermano en la ficción... a la vida real

La relación entre Fran Perea y Víctor Elías ha trascendido la pantalla. “Con Víctor es quizá con el que más relación tengo, se creó un vínculo bastante fraternal”, ha confesado Perea. El director y cantante vivió de cerca muchas de las dificultades que Elías relata en su libro “Yo Sostenido: historia de un juguete casi roto” y en la obra de teatro homónima. Su conexión ha sido tanto personal como profesional, colaborando en proyectos de teatro y animándose mutuamente en sus carreras musicales. “El uno al otro nos motivamos a mejorar. Tener a alguien al lado que te motiva para ser mejor o para sacar tu mejor parte es una suerte”, ha explicado Perea.

“Yo Sostenido” es, en palabras de su director, “una función que habla de la vida”. Aunque parte de la historia personal de Elías, la obra logra trascender lo anecdótico para convertirse en universal. Perea ha explicado que el proyecto se fraguó durante mucho tiempo, a partir de la necesidad de Víctor de superar la etiqueta de “juguete roto” que a menudo persigue a quienes alcanzan la fama a una edad temprana. “Él sentía la impotencia de decir: ‘soy un profesional como la copa de un pino, pero tengo la etiqueta de Víctor Elías, el de Los Serrano’”, ha comentado Fran Perea, para lo que contaron con el dramaturgo Pablo Díaz Morilla.

Perea ha defendido la elección del formato de tragicomedia, pues considera que la vida es así. “El sentido del humor nos viene muy bien para salvarnos muchas veces, es necesario”, ha reflexionado. Sobre su doble faceta de actor y músico, ha admitido que a veces es una carrera de obstáculos. “A veces siento que tengo que hacer un poquito más que otro, en las mismas circunstancias, por haber sido Marcos Serrano”, ha confesado, aunque también ve esta situación como “un impulso para mejorar y tirar para adelante”.

Nuevos proyectos y un canto a Málaga

El artista se prepara para lanzar en febrero su nuevo disco, “El hombre invisible”, un trabajo en el que desaparece para que hablen los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera. “Soy eso, pero soy mucho más”, ha reivindicado. Una de las canciones es un homenaje a su tierra, Málaga, inspirada en un personaje que interpretó en la serie ‘B&B’. Durante la entrevista, Perea ha querido recordar a su compañero en esa serie, Adolfo Fernández, fallecido recientemente, a quien ha descrito como “un tío maravilloso”.

La canción, dedicada a su ciudad, evoca una imagen muy especial para él: la vista desde los Baños del Carmen, un lugar histórico que guarda con cariño. “Ese rinconcito de Málaga me ha gustado mucho siempre”, ha compartido. Pese a que su trabajo le mantiene en Madrid, su familia reside en Málaga, y no duda en alabar el ritmo de vida de su tierra. “Se disfruta de la vida de otra manera, no hay tanto estrés como en la capital”, ha concluido.