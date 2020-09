Isabel Pantoja se derrumba en su debut como jurado en 'Idol Kids': "Se me revuelve todo"

Desde el anuncio de la incoporación deIsabel Pantoja en la mesa del jurado de 'Idol Kids', se intuía que sería un concurso que posicionaría a la tonadillera como protagonista en más de una ocasión.

En la gala de estreno del talent, Antonio, un sevillano de 13 años y fan de Pantoja, se subió al escenario con la intención de sorprender a la cantante. Tanto que, cuando el jurado le preguntó por el título de la canción que iba a interpretar, el joven avisó de que era "una sorpresa".

Con tan solo escuchar los primeros acordes de la melodía, la andaluza se desrrumbó mientras escondía la cara entre sus manos. Antonio había elegido para la primera fase del programa 'Marinero de luces', un tema dedicado a Paquirri.

"Yo hablar con otras canciones, puede ser, pero con el disco 'Marinero de luces', resulta que esa es mi vida, mi vida plasmada en un disco. Y toda esa pena que yo llevaba en aquel entonces, y aun la llevo, porque eso va por dentro. Yo tuve que dejarla de cantar y cuando he vuelto a escucharla… era mi vida él. Gracias mi vida por quererme, por cantar tan bien y por cantar 'Marinero de luces', porque ahora él era la luz”, comentó Pantoja.

"Yo solo te pude decir, Antonio, que eres un 'colgao', salir aquí, delante de mi compañera… que se ha bebido medio vaso de lágrimas. Yo estas actuaciones las mido en sorbos de Isabel", bromeba Carlos Jean. "Ni aun bebiéndome las cataratas del Niagara voy a dejarle de llorar nunca, hasta que no me vaya", añadió ella entre lágrimas.

La Pantoja se emocionó al recordar la pérdida de Paquirri

Esta canción hizo que la cantante se abriese en canal ante el público y sus compañeros. Cuando el joven abandonó el escenario, tras obtener tres votos verdes y una aprobación del público del 94,8%, la sevillana se sinceró sobre la muerte de Paquirri.

"Me remueve mucho por dentro, era 36 años lo que tenía y yo 27, y me quedé sin él, en 17 meses y con un niño de 7 meses… se te revuelve todo. Todo la vida y todo lo que he pasado… y criar a un niño sola", confesó.

"Fui la mujer más feliz del mundo con él. Y menos mal, menos mal que no esperamos, como cualquier pareja que se casa, un año para tener un hijo… menos mal que yo quería tener un hijo, porque me encantan los chiquillos y a él también. Si no, no hubiese tenido a mi hijo, no nos hubiese dado tiempo. Fue tremendo, tremendo, lo que no sé es cómo estoy viva… no lo sé, yo no lo sé", concluyó sin dejar de llorar.