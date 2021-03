'El Hormiguero': salen a la luz los motivos por los que no vemos a Pablo Motos en Antena 3 esta semana

Este martes hemos conocido los motivos por los que no estamos viendo al presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, cada noche, en el prime time de Antena 3,horario en el que habitualmente presenta uno de los programas más seguidos de Antena 3, donde Motos es uno de los presentadores más reconocidos de la casa.

'El Hormiguero' es un programa de entretenimiento y humor que se emite de lunes a jueves tras el informativo, pero en el que también se hacen eco de la actualidad, con espacios de actualidad en los que participan la presentadora Cristina Pardo o el guionista Juan del Val, y siempre tratando los temas desde un punto de vista más informal.

Preocupación por el estado de salud de Pablo Motos

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha vuelto a preocupar por su estado de salud a sus seguidores después de que este fin de semana haya compartido un vídeo en el que iba camino al hospital. "Hola, son las 10 de la mañana. Me ha salido un orzuelo terrorífico y mi amigo Fernández-Vega me ha dicho que venga que me va a hacer algo, así es que allá voy", describía en un vídeo subido a Instagram.

El director de 'El Hormiguero', tras ese paso por el médico, no dudó en mostrar su ojo y tomarse lo ocurrido con humor y sobre todo, con mejor aspecto. "Pues ya me lo han hecho. Ha sido llegar, subirme al quirófano...¡Y ahora soy un pirata!", decía Motos en el mismo vídeo en el que aclaraba que la intervención había sido muy breve.

Además, aprovechaba para agradecer a los facultativos el buen trabajo que habían hecho con ese pequeño percance que había sufrido en su ojo: "Gracias a mi amigo Luis Fernández-Vega y a todo el equipo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega por cuidarme siempre tan bien", escribía en el texto que ilustraba el vídeo que ha publicado a través de su perfil oficial de Instagram. El presentador y director de 'El Hormiguero' recientemente ha pasado la covid-19, motivo por el que Nuria Roca, colaboradora del programa, tuvo que presentar el programa durante algunos días.

El motivo por el que no vemos 'El Hormiguero' en Antena 3

Este, sin embargo, no ha sido el motivo por el que esta semana no estamos pudiendo ver 'El Hormiguero'. Como en años anteriores, la cadena ha decidido tirar de reposiciones con motivo de la Semana Santa, por lo que no habrá nuevas entregas a lo largo de toda esta semana.

Este lunes rescataron la visita de Pablo Alborán (20 de noviembre) y este martes han ofrecido la visita de Vanesa Martín, que acudió al plató el pasado 22 de octubre. Sin embargo, esta estrategia, arriesgada en medio de la temporada, no ha hecho que el programa haya perdido audiencia. Todo lo contrario. Este lunes, por ejemplo, el espacio de Motos obtuvo un 16,3% (2.841.000), mientras que 'Las Islas de las tentaciones' un flojo 12,6%.

También te puede interesar

Preocupación por el estado de salud de Pablo Motos por sus últimas imágenes: "Del quirófano"