Preocupación por el estado de salud de Pablo Motos por sus últimas imágenes: "Del quirófano"

Pablo Motos ha vuelto a preocupar por su estado de salud a sus seguidores. Motos tuvo que ausentarse de su formato 'estrella' en televisión por la covid-19 y ahora ha vuelto a tener que recurrir a la atención sanitaria. El presentador de Antena 3 era el encargado de comunicar lo que le ocurría a través de su perfil en Instagram a primera hora de este viernes: "Hola, son las 10 de la mañana. Me ha salido un orzuelo terrorífico y mi amigo Fernández-Vega me ha dicho que venga que me va a hacer algo, así es que allá voy", decía el valenciano.

El director de 'El Hormiguero', tras ese paso por el médico, no dudó en mostrar su ojo y tomarse lo ocurrido con humor. "Pues ya me lo han hecho. Ha sido llegar, subirme al quirófano...¡Y ahora soy un pirata!", decía Motos en el mismo vídeo en el que aclaraba que la intervención había sido muy breve. Además, aprovechaba para agradecer a los facultativos el buen trabajo que habían hecho con ese pequeño percance que había sufrido en su ojo: "Gracias a mi amigo Luis Fernández-Vega y a todo el equipo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega por cuidarme siempre tan bien", escribía en el texto que ilustraba el vídeo que ha publicado a través de su perfil oficial de Instagram.

Algunos de sus seguidores le mandaban, a través de sus comentarios, numerosos mensajes de apoyo y ánimo. "Recupérate pronto", "Pablo, vaya racha llevas..." o "Pobre Pablo", eran algunos de los mensajes que se pueden leer en ese post en el que Motos cuenta cómo se ha desarrollado dicha operación oftalmológica. De este modo, aliviaba a las personas que le siguen desde sus comienzos en televisión y radio.

El ataque de Pablo Motos a Sánchez por lo que debería hacer con la vacuna de AstraZeneca: "Dejad que me desahogue"

Darias anunció en rueda de prensa que España retomaría la vacunación con AstraZeneca. Tras esta noticia, el director de 'El Hormiguero' aprovechó para lanzar una advertencia al Gobierno: "Con los datos encima de la mesa, por cada millón de personas que se pone la vacuna muere una. Sin la vacuna, por cada millón de personas mueren mil. Y también es verdad, dejadme que me desahogue, que la reputación de la vacuna de AstraZeneca se ha ido a la porra y sería vital que el Gobierno saliese a hacer su trabajo y hacer que la gente recupere la confianza en la vacuna poniéndose la vacuna en público".

Y concluía: "Pero bueno, ellos están a sus tránsfugas, sus encuestas y a sus historias".