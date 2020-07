Jorge Javier sorprende a todos y lanza esta crítica a Podemos después de sufrir una mala experiencia

Jorge Javier Vázquez, presentador de espacios de Telecinco como 'Sálvame' o 'Supervivientes', sigue de rigurosa actualidad. Es uno de los rostros más conocidos de nuestra sociedad y siempre todas sus opiniones tienen mucha relevancia.

En los últimos meses hemos podido ver que Jorge Javier Vázquez ha tenido más de un enfrentamiento en televisión por asuntos políticos, algo que ha provocado incluso una discusión con una de sus mejores compañeras y colaboradoras: Belén Esteban.

La opinión política de Jorge Javier Vázquez

En varias ocasiones, Jorge Javier Vázquez ha mostrado su tendencia política hacia la izquierda, mostrando su entusiasmo por el Gobierno de coalición que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han formado. En el otro punto está Vox, el partido de Santiago Abascal no es aceptado por el presentador de Mediaset, que incluso en varias ocasiones ha denunciado alguna de las medidas que la formación ha anunciado o presentado.

Jorge Javier Vázquez: "Este programa es de rojos y maricones. El que no lo quiera ver que no lo vea".

Vox fue uno de los principales protagonistas de una de las últimas polémicas de Jorge Javier Vázquez con uno de sus colaboradores. Fue hace varios meses, todavía con el estado de alarma activo. En España no se hablaba de otra cosa que de la polémica provocada por el periodista Alfonso Merlos. En este sentido, uno de sus colaboradores en Sálvame', Antonio Tejado, dejó caer que la persecución que estaba sufriendo el periodista podía venir motivada por sectores de la izquierda. Estas palabras no sentaron nada bien a Jorge Javier que pronunció la frase, ya conocida por todos, "Este programa es de rojos y maricones, el que no lo quiera ver que no lo vea". Sobre este asunto ha sido preguntado el pasado fin de semana en una entrevista publicada por 'El País', respondiendo lo siguiente: "En mis programas no cabe el fascismo, nuevo o viejo. Lo siento. Y cada vez me cae mejor Pablo Iglesias y Yolanda Díaz".

Jorge Javier: "Los concejales de Podemos me ponen a parir"

Pero Jorge Javier, a raíz de esta pregunta, ha desvelado un dato que ha pillado a todos los seguidores por sorpresa. El presentador, que también es actor, ha asegurado que le ponen a parir los concejales de Podemos de los pueblos a los que acude a actuar: "Cada vez que actuó en un teatro público de cualquier municipio de España, los concejales de Podemos me ponen a parir e intente suspenderlo. Es la historia de mi vida".

El presentador vive uno de sus mejores momentos, en lo personal y también lo profesional. Con sus 50 años recién cumplidos. Muchos son los proyectos que Jorge Javier tiene en televisión y también encima de las tablas.

