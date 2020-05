El decano del ICAM respalda a Alfonso Merlos como director de Comunicación de la institución

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, respalda al director de Comunicación de la institución colegial, Alfonso Merlos, pese a la información aparecida estos días en prensa sobre su posible cese. La vida privada de Merlos ha sido expuesta en los medios de comunicación tras la aparición de una mujer semidesnuda durante una conexión en directo en una tertulia online.

“Alfonso Merlos es un profesional de la comunicación extraordinario, con una calidad en su trabajo fantástica. Todo lo que se ha producido ha sido como consecuencia de una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad”, señala el decano en una entrevista con COPE.es

“En este momento Alfonso Merlos continúa. Otra cosa es que tengamos que revisar si esta situación de aparición en los medios de comunicación, claramente involuntaria y, desde luego, no querida, tiene una posibilidad de compatibilización con lo que es una institución como el Colegio de Abogados, pero eso es un tema que está pendiente de análisis”, ha señalado Alonso.

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) había denunciado en abril los “pocos datos que se sabían de la contratación de Alfonso Merlos mediante la sociedad Trocadero Comunicación S.L”.

En este sentido, el decano ha dicho que “su contrato es absolutamente regular, fue revisado por los servicios jurídicos. El Colegio no tenía ninguna obligación, porque no somos una empresa pública, de abrir ternas de ningún tipo. Otra cosa distinta es que nosotros, desde el punto de vista de la transparencia, hemos establecido esa obligación, pero esa obligación no ha existido nunca en el Colegio de Abogados de Madrid (...) Su contrato fue objeto de examen y votación en dos juntas generales del Colegio de Abogados, 2018 y 2019. Es un contrato perfectamente legítimo”.

El decano ha insistido en que “en este momento el único tema que está encima de la mesa es si esta situación no querida por él, que le hace aparecer en distintos medios, es compaginable o no con el Colegio, que es algo que tenemos que decidir”.