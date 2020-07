Jorge Javier Vázquez explica la decisión más importante que tomó en su pasado y que le cambió la vida

Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco y de espacios tan conocidos como 'Sálvame' y 'Supervivientes' ha celebrado esta semana su medio siglo de edad y lo ha querido hacer concediendo una entrevista a su revista de cabecera, 'Lecturas', donde ha repasado los capítulos más importantes de su vida y también ha explicado cómo se prepara para el futuro.

La reflexión más personal de Jorge Javier Vázquez

Sus miedos, sus sueños y también sus preocupaciones han sido las principales claves que han marcado esta entrevista, que no puede faltar en la lectura de los próximos días para los seguidores del presentador y también de sus programas. En las líneas que ha publicado 'Lecturas' este pasado miércoles se puede conocer cómo Jorge Javier ha llegado a estos 50 años: "La verdad es que tampoco hay mucho misterio. Dieta y ejercicio. Cuando me veo en fotografías anteriores, o en imágenes en televisión y a lo mejor estoy con muchos más kilos o con peor cara, no es tanto que no me guste verme mal físicamente, como que, en mi caso, ese descuido físico coincidía con una época en la que no estaba bien anímicamente".

¡ESPECTACULAR! �� Jorge Javier celebra sus 50 luciendo tipazo en bañador �� Sus miedos, su lucha contra la depresión, su relación con Mila y Belén... todos los detalles de su vida, como siempre, en exclusiva para #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! ���� #ExclusivaLecturaspic.twitter.com/s90Pdo5rZP — Lecturas (@Lecturas) July 8, 2020

En este sentido, el presentador de Mediaset ha contado cómo ha sido su vida hasta llegar a la cifra redonda de las cinco décadas de edad: "El cumplir 50, que parece que es una cifra en la que haces muchísimos exámenes, me doy cuenta de que el camino ha sido más duro de lo que yo pensaba".

Sobre su vida personal, Jorge Javier Vázquez ha desvelado cuál ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida: "Acudir a un psiquiatra y tomar la determinación de tomar un antidepresivo al día es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Para mí ha sido fundamental".

El cariño de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez

En la entrevista también se ha referido a una gran amiga y compañera de trabajo, Mila Ximénez, que en la actualidad está luchando contra un cáncer. Sobre ella, Jorge Javier Vázquez ha explicado que es una persona muy importante en su vida y que no entiende el mañana sin ella: "Mila es una persona muy importante en mi vida. No me imagino la vida sin ella. Estábamos destinados a encontrarnos".

Mila Ximénez confirma los peores rumores: "Estoy jodida, tengo cáncer"Mediaset España

El presentador de televisión, uno de los más importantes de la actualidad, vive un momento muy importante de su carrera. Con varios proyectos en televisión, el próximo mes de septiembre volverá a subirse a un escenario para recuperar su otra pasión: el teatro. Eso sí, siempre acompañado de sus compañeros de trabajo, amigos y familiares que siempre han estado a su lado, en las buenas y en las malas.

