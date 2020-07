El miedo de Jorge Javier Vázquez a Diaz Ayuso, entre los más leido de esta semana

El presentador de 'Sálvame' y otros espacios de Telecinco como 'Supervivientes' o 'La casa fuerte', Jorge Javier Vázquez, se ha pronunciado sobre la situación política actual y sobre los conflictos que han tenido lugar en sus programas en los últimos meses por culpa de la política. Todos recuerdan el conflicto que tuvo lugar hace varias semanas con Belén Esteban en el plató de 'Sábado Deluxe', una bronca que terminó con el presentador abandonando el plató.

Miren, además, Pablo no es una persona más. Pablito es el vicepresidente del Gobierno, él encarna el poder con todos los resortes. Por eso va en coche oficial, por eso el chalet de Falcon Crest tiene protección de guardias civiles, más que en la Valla de Melilla, por eso puede dictar normas que afectan a la vida de todos. Y el poder, querido mío, en un estado democrático está controlado para que no abusen de él las personas a las que temporalmente les encargamos que lo gestionan. Y particularmente si son como este sujeto. La auténtica naturaleza de las sociedades libres no es que la gente podamos ir a votar cada cuatro, la auténtica naturaleza de las sociedades libres está en que el poder siempre esté sometido a control.

En clave política, Herrera ha analizado las palabras de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, justificando los ataques a periodistas: "Ayer desde la sala de la Portavocía de Moncloa. Atención, no desde el Parlamento. Pablo Iglesias, al que me resisto por ahora a calificar, pide naturalizar el insulto contra los periodistas. Dice que es legítimo insultarnos en democracia. Estos que tiene un ejército de Trolls en redes sociales ejerciendo el fascismo a su manera quieren dar lecciones. Lo que hizo ayer Iglesias desde el atril de Moncloa es una forma de fascismo, queriendo defenderse otra vez de su papel en el caso Dina".

Así ha sido como en un momento de la tertulia de ‘La Linterna’ en COPE, Ángel Expósito recordaba uno de los momentos más surrealistas en los que había participado con Pablo Iglesias: “Me llamó puta”, afirmaba el comunicador de COPE. El momento al que hacía referencia Expósito era una tertulia vivida en ‘El Cascabel’ de TRECE en el que, en 2015, Iglesias debatía con él por la educación pública.

Ángeles Blanco, periodista de Informativos Telecinco y pareja de Vicente Vallés, se ha pronunciado en Twitter sobre los ataques el periodista de Antena 3 ha recibido en las últimas horas por parte de algunos miembros del Gobierno. La polémica se desataba el pasado sábado cuando Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, cargaba con un vídeo en su cuenta de Twitter contra la labor periodística que Vallés ha venido realizando en las últimas jornadas con temas de rigurosa actualidad como la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno o el papel de Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, en el caso Dina.

En este sentido, muy rápido las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Vicente Vallés, sobre todo de muchos colegas de profesión que independientemente del medio o el micrófono al que representasen se han unido en esta denuncia hacia las palabras de Echenique, en lo que muchos consideran un verdadero ataque a la libertad de expresión y también a la libertad de prensa.