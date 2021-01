Un enfermero del Reino Unido avisa a Ferreras del futuro de la cepa británica en España: "Tenemos que decidir"

Un enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Inglaterra ha avisado del futuro que espera en España en las próximas semanas después de que la cepa británica se haya descontrolado por todo el continente. Tal y como ha contado en el programa de Antonio García Ferreras, esta mutación del virus fue diagnóstica a mediados de otoño en Reino Unido y se ha propagado por todos los países de la Unión Europea, entre lo que se encuentra España.

Sin embargo, ha habido gran controversia sobre este asunto en nuestro territorio, después de que el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijese en un primer momento que su impacto iba a ser menor; algo que parece que no va a ser así, ya que en las últimas explicaciones que ha dado Simón sobre este asunto le ha dado más peso del que previamente le había dado.

Destapa una de las mentiras del gobierno británico

El enfermero Joan Pons, que también ha sido voluntario en los ensayos de la vacuna de Oxford, ha querido aprovechar los minutos que ha compartido conFerreras en La Sexta para comentar que los datos de vacunación que presenta el Gobierno de Boris Johnsonson falsos.

“Hay un truco. Nos está utilizando como conejillos de indias porque el Gobierno ha decidido ignorar a la ciencia y entre las dos dosis alargar las semanas. Por tanto, es mentira que haya 6,5 millones de personas vacunadas, solo han tenido la primera dosis", ha explicado. Y es que, si se miran los datos, Reino Unido es uno de los países del viejo continente que más ha vacunado en comparación con otros países.

España, dentro de ese ránking, está por delante de países como Italia y Francia, pero las voces más previsoras temen que con el ritmo al que va España no se va a llegar a alcanzar una inmunidad de grupo antes de que acabe el verano, ya que supondría vacunar de aquí a agosto a casi el 70% de la población, cuando en el primer mes solo se ha vacunado a un 3% de la población total.

El mensaje que manda a España

Pons, sin embargo, sí que querido aclarar la agresividad con la que ha entrado en las UCI la cepa británica, ya que además ha coincidido con las fiestas de Navidad. Un contexto cuyas consecuencias están pagando ahora en Reino Unido, donde el Gobierno conservador ha tenido que endurecer en las últimas semanas las medidas que había aplicado.

Esta realidad que vive Reino Unido, es a ojo de Pons, una antesala a lo que nos podemos enfrentar en España en las siguientes semanas. “El tsunami, la cepa de Gran Bretaña, ya está en España, y está arrasando", ha advertido.

Una realidad por la cual ha pedido al Gobierno de Sánchez que tome medidas más drásticas, ya que la incidencia es "mucho más alto que el de Reino Unido”. "Sin la ayuda de todos no saldremos de esta", ha explicado, ya que no entiende que España todavía no haya declarado el confinamiento.

Una realidad ha avanzado, que nos puede llevar a una saturación de las UCI. "¿Qué hacemos?, ¿tenemos que decidir quién vive y quién no dependiendo de los recursos de la sanidad? Me parece increíble que en un país como Inglaterra, que es uno de los más ricos del mundo, nos hayamos quedado sin recursos", se ha preguntado.

