Lomana, emocionada ante el gesto solidario de un actor de Hollywood: "El colmo de la generosidad"

Cada sábado, Carmen Lomana pasa por Fin de Semana de COPE para contestar las curiosidades y las preguntas que sus oyentes dejan en el contestador y para hablar de las noticias del corazón.

En su espacio de este primero de noviembre, los oyentes le han preguntado por los mandilones que han lucido varias modelos sobre las pasarelas en la Semana de la Moda de París: "Me parece muy bien, me ha hecho una gracia cuando lo he visto...". Son estos batines que se ponían sobre la ropa y que han empleado muchas veces las abuelas gallegas.

La consulta de un escuchante sobre el abuso que hacemos en ocasiones del teléfono móvil, de los mensajes de whatsapp o de las notas de voz en detrimento de las llamadas telefónicas, ha provocado cierto debate entre los participantes en el espacio. Carmen opinaba que "vivimos en la era de las prisas. Es inmediatez. Llamar por teléfono tiene un peligro... como llames a un amigo o amiga y se empiece a enrollar... sabes que con un mensajito o con un audio lo solucionas. No aguanto los audios de horas".

En el rato dedicado a las revistas del corazón, Lomana se ha emocionado al saber que el actor Jesse Eisenberg, conocido entre otros por su papel protagonista en la cinta 'La red social', ha anunciado que va a donar un riñón a una persona anónima: "Yo doné órganos de mi marido y me habría encantado saber quién los recibió... ¡es el colmo de la generosidad! Y muy joven, tiene 42 años. Y no sabes todo el recorrido de tu vida... y los riñones son fundamentales".