Encontronazo entre Rivera y Susanna Griso en pleno directo: “¡No te enfades conmigo Albert!”

La situación en Cataluña tras tres jornadas de manifestaciones violentas ha provocado un duro encontronazo entre Albert Rivera y Susanna Griso en pleno directo este jueves. El presidente de Ciudadanos ha reaccionado contrariado ante un análisis de la presentadora sobre la fallida moción de censura en el Parlament.

En una entrevista durante el programa Espejo Público, Albert Rivera criticaba que el PSC no apoyara esa moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. “No daban los números”, aseguraba Griso que calificaba la iniciativa de “estéril”. El líder de la formación naranja, contrariado, respondía: “Una moción estéril es su opinión, señora Griso. No sé si usted está opinando o no, pero yo creo que era una moción necesaria”.

“Lo que le estoy diciendo es que en la moción no daban los números, ni con los comunes ni con el PSC podrían haberle destituido. Es decir, que esa moción era un brindis al sol”, explicaba Susanna Griso. Por su parte Albert Rivera, cada vez más tenso, replicaba que esa era “su opinión”. “A mí me parece que censurar a un señor que legitima la violencia no es un brindis al sol, es una acción política de primer nivel”.

La presentadora de Antena 3, ante el tono tajante del presidente de Ciudadanos, intentaba calmar los ánimos: “Señor Rivera, no se enfade conmigo. Lo que digo es que los números de la moción de censura no daban”. “Me parece bien que usted opine, pero entienda que yo le explique a los españoles lo que me parece mal”, concluía el dirigente de la formación naranja.