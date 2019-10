Rifirrafe entre Olona (Vox) y Díaz (UP) por el sueldo de los diputados: “Llevo trabajando desde los 16 años”

Yolanda Díaz, candidata de Unidas Podemos, y Macarena Olona, representante de Vox, han tenido un tenso encontronazo este jueves durante el segundo debate COPE centrado en las pensiones. En una mesa en la que se han encontrado candidatos de los 5 principales partidos políticos que concurren a las elecciones del próximo 10-N, las dos políticas han protagonizado uno de los momentos más acalorados.

Comenzaba la candidata del partido de Abascal que, tras criticar el Pacto de Toledo y asegurar que “no es la solución”, subrayó que “el dinero no se puede generar de los árboles”, para apuntar a los sobresueldos por la comisión. “No se le puede mentir a la ciudadanía a la cara. Hablar del Pacto de Toledo en tu caso, Yolanda, solo hay que tirar de hemeroteca: todos los políticos que pertenecen a esa comisión se han llevado 1.400 euros de sobresueldo cuando no han podido llegar a un acuerdo. Algo contra lo que solo votó Vox”, arremetía Olona.

Por su parte, minutos después, la representante de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, respondía de manera dura a la de Vox: “Macarena, llevo trabajando desde los 16 años y soy abogada, no te lo voy a permitir”, reivindicaba. “He hecho mi carrera trabajando, tú no, yo sí. Gano 1.900 euros como todos los diputados de Unidas Podemos, no los 5.000 que ganan los demás”.

Olona le replicaba: “Mi modelo económico no es Venezuela”. El moderador del debate, Antonio Herraiz, tenía que intervenir para calmar los ánimos: “No vamos a derivar el debate hasta el terreno personal. Estamos hablando de pensiones”. Díaz se quejaba al propio Herraiz en ese momento, molesta porque, según ella: "Me hubiera gustado que hubiera intervenido el moderador cuando se ha explayado la representante de Vox". El comunicador de COPE le explicaba: "Solo te pido que midamos los tiempos".