Un jamaicano llega a Murcia y se queda de piedra con el parecido entre ambos sitios: "Tiene mucho"

Jamaica y Murcia son dos lugares del mundo que se encuentran separados por más de 7.500 kilómetros y el océano Atlántico. Y vamos a encontrarles una relación que te sorprenderán. Un vídeo de un pódcast se ha hecho viral en TikTok. En él, se recoge el testimonio de un joven que se encuentra viviendo en Murcia y que ha descubierto que esta región tiene similitudes con su país de origen (Jamaica).

Este chico indicaba que la forma de hablar de los murcianos es similar a lo que puedes encontrar en Jamaica. "El acento murciano: me gusta, puedo entenderlo y me identifico con que es una persona que habla patois, que es el idioma de mi país", decía este tiktoker. Inmediatamente después, aclaraba que en Jamaica se habla inglés como patois, aunque del segundo idioma no hay ninguna regla escrita.

"Lo que pasa es que el patois no es un idioma escrito. No hay diccionario de patois, no hay documentos especiales de patois. Tenemos documento que tradujimos", aseguraba. Por este motivo, explica que siente que el panocho es muy similar.





Concluía su discurso explicando que "el patois es un idioma que tiene mucho acento, decimos palabras de forma diferente, arrastramos algunas palabras, cortamos algunas letras, como en Murcia".

A continuación, recordamos otra historia relacionada con Murcia que también se hizo viral en redes. Los comentarios que generaba eran muy variados. En unas imágenes, se veía un vehículo (en un pueblo cualquiera de la Región de Murcia) con un altavoz. Se escuchaba algo excepcional y que no todo el mundo está acostumbrado a ver.

"Señores vecinos, les informamos a todos que ha fallecido la señora doña Carmen Castaño Hernández".

Los comentarios de los usuarios no tenían desperdicio y eran muy variados. "¿Pero esto es legal?, "Soy española y en la vida he oído eso", "aquí en un pueblo de Murcia siempre hacen eso, sobre todo los sábados por la mañana", "Yo lo veo como normal", "Es el coche de los muertos de toda la vida. He de decir que cuando los nombres son de tu familia se te encoge el alma" o "Eso será en pueblos pequeños y pedanías, en mi vida he visto ni he escuchado eso", son algunos de los comentarios.





Otro usuario de X también descubrió un detalle muy especial de Murcia. "A mi TL, formulera, en una calle de adosados, que porcentaje extra pagarías por tener la vivienda 14 de la calle Fernando Alonso? Con esquina rafael nadal, poca broma", podía leerse en un mensaje que suma más de 1.500 compartidos y 32 elementos guardados.

Las respuestas a este mensaje no tardaron en llegar. De hecho, el propio tuitero escribió un nuevo mensaje haciendo alusión a la marca deportiva correspondiente a la equipación habitual del piloto de Fórmula 1: "Una tienda física aquí como que pega mucho".

Por otro lado, ha habido muchos que han querido recordar los buenos tiempos de Alonso: "Prefiero el número 1", escribió otro usuario, que recibió una respuesta del creador original: "Para cuando estés dando tu dirección, poder decir: calle Fernando Alonso en la pole".