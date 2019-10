El insulto de una diputada de JxCat en TVE hacia el resto de españoles que se le ha vuelto en contra

La diputada de JxCat en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha reservado para los catalanes el derecho de manifestación tras la sentencia del procés de esta semana. La segunda jornada de protestas se saldó con más de 20 hogueras encendidas en la ciudad condal, decenas de detenidos y varios heridos, así como palizas a personas que intentaban sofocar los incendios provocados por los CDR.

Unas protestas que, no solo ha defendido la diputada de JxCat, Miriam Nogueras, sino que ha asegurado que manifestarse por “valores europeos” es exclusivo de Cataluña: “Según el eurobarómetro, España es el Estado con ciudadanos menos informados sobre los valores de la UE. Los ciudadanos que no conocen los valores no pueden salir a defenderlos”.

“En Cataluña tenemos muy claro estos valores y, por eso, hoy tanta gente han ocupado y han salido por las calles de Cataluña. España esta en la cola en terminos judiciales y de garantías”, continuaba. El diputado de Ciudadanos por Málaga, Guillermo Díaz, arremetía con la política independentista: “Ella, depositaria de una tradición racista, defensora de las ideas nacionalistas que segaron cien millones de vidas en Europa, ella, de un partido ladrón, ella, sí tiene valores”.

Además, Díaz criticada que estas declaraciones se realizaran en la televisión pública. Unos datos aportados por Nogueras que han sido replicados por los usuarios de Twitter que han reprochado a la diputada del partido de Puigdemont que hablara “desde la ignorancia”.

Mire @miriamnoguerasM eres la menos indicada por hablar de valores y decir que España esta en la cola de Europa, la que esta en la cola eres tu, estas viviendo en España y lo criticas. Don t forget that catalonia is part of Spain and if you are not happy yo can go to Waterloo.