La lección de un rumano con su rap a España que ya odian los independentistas

La quinta temporada de 'Got Talent', el programa de Telecinco, ha comenzado fuerte. Entre la violencia en Cataluña por la sentencia del procés, ha destacado un concursante que sin esperarlo, ha dado su punto de vista sobre lo que está pasando. Algo que muchos piensan, pero no todos dicen.

Este joven, uno de los más aplaudidos por el público ha sido un rapero que se hace llamar 'Rumañol'.

Este rumano vive en Castellón de la Plana y su nombre real es Maximiliano Daniel Nica. Explicó al jurado que comenzó a cantar rap y componer a los 16 años: “Se metían conmigo por ser extranjero. Cada insulto que me decían tenía su rima, las devolvía y alguien me dijo que eso era rap”, dijo.

El concursante saltó al escenario para mostrar a toda España que vivimos en un país sin complejos y quería manifestar qué significa ser español. Su gorra y su camiseta ya adelantaban su nombre artístico: una combinación de los escudos de España y Rumanía.

Comenzó a cantar, bajo la sorpresa de muchos de los presentes, y dejó boquiabiertos a todos con sus versos. Sus letras hacen que todos se sientan orgullosos de ser español.

“Ser español no es solo una bandera, España es mucho más que una frontera.

La nación es más que solo un idioma y me da pena que lo vean de otra forma

Ser español es enamorarme del Mediterráneo con Serrat,

o enfadarme por ver un cartel en catalán,

aprender unas palabras en euskera,

ir a Galicia y creerme historias de meigas,

es quemarte el alma por ver arder Doñana".

"Ser español es no enfadarme por ver un cartel en catalán, aprender unas palabras en euskera, ir a Galicia y creerme historias de meigas. Es quemarte el alma por ver arder Doñana". El rap 'Ser español' de Rumañol pondrá en pie al público y jurado de #GotTalent ? pic.twitter.com/JBTfScH9fL — Got Talent España (@GotTalentES) October 11, 2019

Al término de su canción, recibió una de las mayores ovaciones del programa. El público se puso en pie y hasta los cuatro miembros del jurado terminaron aplaudiendo, incluido Risto Mejide quien dijo que “no era fácil” que el público aplaudiera así de fuerte. “Esto es porque has hecho algo sobre el escenario”, le espetó. “Que haya raperos en un juzgado o que les veten en algún pueblo de España a mí me apena también”, sentenció.

Tanto Paz Padilla, Edurne como Dani Martínez terminaron dándole un “sí” por su talento. Sin embargo, Risto cambió de opinión a última hora: “Ojalá una canción valiese para unir a todos los españoles, pero no es así. Yo te tengo que dar un no, lo siento”, soltó.

Para no irse con un sabor agridulce, Paz le dijo algo que recordará siempre: “Rumañol, espero que te quedes aquí, que seas feliz en mi país y que sigas reivindicando cosas. ¡Te doy un sí!”.